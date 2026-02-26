Поиск

Сбер в IV квартале сократил средства юрлиц на 9,4% и увеличил средства физлиц на 10,4%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в четвертом квартале 2025 года сократил средства корпоративных клиентов на 9,4% в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов, средства физлиц, наоборот, показали прирост – на 10,4%. Об этом говорится в пресс-релизе группы по итогам публикации отчетности по МСФО.

С начала 2025 года объем совокупных средств клиентов вырос на 13,1% до 49,4 трлн рублей (на 3,6% за четвертый квартал).

Средства юридических лиц снизились на 9,4% за квартал (-8,4% без учета валютной переоценки) и на 5,3% с начала года (-1,4% без учета валютной переоценки), до 15,9 трлн рублей, "в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью группы", отмечается в релизе.

Рыночная доля Сбера в средствах юридических лиц снизилась за квартал на 0,8 п.п. и на 1,7 п.п. с начала года, до 18,2%.

Средства физических лиц выросли до 33,5 трлн рублей, показав рост на 10,4% за квартал (+10,7% без учета валютной переоценки) и на 20,3% с начала года (+22,1% без учета валютной переоценки).

Рыночная доля Сбера в средствах частных клиентов выросла на 1,2 п.п. за квартал и на 1,9 п.п. с начала года и составила 44,2%.

