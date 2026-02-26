Сбербанк в IV квартале нарастил корпоративные кредиты по МСФО на 4,1%, розничные - на 3,8%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в IV квартале 2025 года нарастил корпоративное кредитование на 4,1% (после 7,1% в III квартале), розничное - на 3,8% (2,1% в III квартале), сообщил Сбер к публикации отчета по МСФО.

Корпоративный кредитный портфель за 2025 год увеличился на 12,4% (15,4% без учета валютной переоценки), до 31,2 трлн рублей, розничный - на 6%, до 19,2 трлн рублей.

Совокупный кредитный портфель в IV квартале 2025 года вырос на 4,6%, с начала года - на 11,9% (без учета валютной переоценки), до 50,4 трлн рублей.

Качество совокупного кредитного портфеля в IV квартале оставалось под давлением высоких процентных ставок в экономике. Доля кредитов III стадии, включая изначально обесцененные, выросла на 0,03 процентных пункта (п.п.), до 4,86%, в основном за счет розничного сегмента, сказано в отчетности.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам за IV квартал снизилось на 2,6 п.п., до 105,6% за счет уменьшения уровня риска в новых выдачах.

Сбербанк в IV квартале 2025 года выдал корпоративные кредиты на 7,2 трлн рублей. Их доходность за квартал снизилась на 6 базисных пунктов (б.п.), до 15,9%.

Доходность розничных кредитов сократилась на 1 б.п. за IV квартал 2025 года, до 16,9%.

Ипотечный портфель в IV квартале вырос на 6,2% или на 11,6% с начала года и составил 12,5 трлн рублей. Выдачи ипотечных кредитов составили рекордные 1,3 трлн рублей в IV квартале с ростом в 1,5 раза год к году на фоне ожидаемых изменений в государственной программе семейной ипотеки, отмечает банк.

Портфель потребительских кредитов снизился за квартал на 2,3% (на 12,6% с начала года), до 3,5 трлн рублей под давлением высоких ставок в экономике и ужесточения регулирования. Выдачи потребительских кредитов в IV квартале составили 502 млрд рублей. Доля Сбера на рынке потребкредитования за год выросла на 0,5 п.п. - до 39,1%.

Портфель кредитных карт снизился на 0,8% за IV квартал. С начала года он вырос на 7,4% и составил 2,5 трлн рублей. Доля Сбербанка на этом рынке за 2025 год увеличилась на 1,4 п.п. - до 54,4%.

Портфель автокредитов в IV квартале увеличился на 12,5%, или на 20,5% с начала года, составив 0,7 трлн рублей. Доля Сбера на рынке автокредитования выросла за год на 1,1 п.п. - до 20%.