ГД приняла поправки, позволяющие ВТБ конвертировать "префы" в обыкновенные акции

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли поправки, которые дают ВТБ возможность конвертировать привилегированные акции в обыкновенные.

Поправки, позволяющие конвертировать "префы", были внесены ко второму чтению законопроекта о расширении сферы действия ФЗ о порядке осуществления иностранных инвестиций в российские стратегически значимые предприятия (№ 1082676-8), который был принят в первом чтении в январе.

ВТБ ожидает, что уже в начале марта документ пройдет через Совет Федерации и будет подписан президентом. Параллельно в марте ВТБ проведет наблюдательный совет, на котором будет утверждена дата внеочередного собрания акционеров по вопросу конвертации. Ожидается, что голосование состоится в апреле, а уже в начале мая банк зарегистрирует изменения в устав.

Значительная часть капитала ВТБ существует в виде привилегированных акций двух типов суммарным номинальным объемом 521 млрд рублей, которые принадлежат государству. В прошлом году ВТБ заявил, что намерен упростить структуру капитала и убрать из него "префы", которые миноритарии могут воспринимать как угрозу нарушения принципа равенства при распределении дивидендов.

ВТБ будет конвертировать "префы" с коэффициентом, который рассчитывается как отношение номинальной стоимости одной привилегированной акции каждого типа к средневзвешенной цене одной обыкновенной акции, определенной по результатам организованных торгов биржи за 2025 год - 82,67 рубля. Номинал привилегированных акций первого типа составляет 0,01 рубля, второго типа - 0,1 рубля.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что конвертация никак не повлияет на распределение дивидендов по итогам 2025 года, но при этом позволит упростить расчеты по выплатам акционерам.

"В результате конвертации доля миноритариев в обыкновенных акциях уменьшится, но доля в дивидендном потоке не изменится в силу того, что он как распределялся на обыкновенные акции плюс "префы", так и будет распределяться теперь на обыкновенные акции, которые внутри будут иметь сконвертированный из "префов" кусок обыкновенных акций", - пояснял топ-менеджер.

После конвертации доля государства в обыкновенных акциях увеличится с 50,1% до 74,45%. Уставный капитал ВТБ по итогам конвертации будет состоять из 12 млрд 927 млн 766,4 тыс. обыкновенных акций, государству в лице Минфина и Росимущества будет принадлежать 9 млрд 624 млн 391 тыс. 170 акций.

