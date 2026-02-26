Госдума приняла закон о расширении перечня стратегических видов деятельности

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который существенно расширяет перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства. Правительсто внесло этот законопроект в палату в ноябре 2025 года.

В список "стратегов" предлагается включить выращивание тихоокеанских лососей и производство рыбной продукции, а также добычу полезных ископаемых (нефти, газа, рудного золота, меди) на крупных нефедеральных участках недр.

Поправки вносятся в закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Стратегические недра

Согласно принятому закону, к видам деятельности, имеющим стратегическое значение, предлагают отнести использование участков недр, не отнесенных к участкам недр федерального значения, если такие участки содержат следующие запасы полезных ископаемых (на основании данных государственного баланса запасов полезных ископаемых начиная с 1 января 2006 года): месторождения с извлекаемыми запасами нефти от 50 млн до 70 млн тонн; месторождения с запасами газа от 30 млрд до 50 млрд куб. м; коренные (рудные) месторождения с запасами золота от 30 до 50 тонн; месторождения с запасами меди от 300 тысяч до 500 тысяч тонн.

Кроме того, в перечень включается пользование участками недр, содержащими (по сведениям государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых): проявления урана, особо чистого кварцевого сырья, редкоземельных металлов иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, алмазов (за исключением россыпных), лития (за исключением гидроминерального сырья), металлов платиновой группы (за исключением россыпных).

Стратегическим видом деятельности также признается пользование совокупностью нескольких нефедеральных участков недр, если хозяйственные общества, осуществляющие добычу на них, находятся под контролем одного лица, и суммарные запасы таких участков начиная с 1 января 2006 г. составляют: от 70 млн тонн извлекаемых запасов нефти; или от 50 млрд куб. м запасов газа; или от 500 тыс. тонн запасов меди; или от 50 тонн запасов золота коренных (рудных) месторождений.

Отдельно стратегическим видом деятельности предлагается признать использование участков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, содержащих подземные воды, используемые для питьевого, хозяйственно-бытового или технического водоснабжения, если объем добычи составляет 3000 куб. м в сутки и более.

Рыбная отрасль

Законопроект также дополняет перечень стратегических видов деятельности новым пунктом, касающимся рыбной отрасли. Предлагается считать стратегической деятельность по производству рыбной продукции, если: выручка хозяйствующего субъекта от производства рыбной продукции составляет 50% и более его общей выручки за последний календарный год, а суммарная балансовая стоимость активов такого субъекта и его группы лиц превышает 800 млн рублей по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год.

Для уже существующих иностранных инвесторов в компаниях, занимающихся производством рыбной продукции, законопроект устанавливает переходный период. Иностранный инвестор или группа лиц, владеющие на день вступления закона в силу 5% и более голосующих акций таких компаний, обязаны были в течение 180 дней уведомить об этом уполномоченный орган. Те, кто владеет более чем 50% голосующих акций, обязаны в течение 365 дней либо подать ходатайство о согласовании контроля в правительственную комиссию по иностранным инвестициям, либо снизить свою долю до 50% и ниже и уведомить об этом уполномоченный орган. За нарушение 180-дневного срока уведомления суд по иску уполномоченного органа вправе лишить инвестора права голоса на собрании акционеров до момента надлежащего исполнения обязанности. За нарушение 365-дневного срока - лишение права голоса без ограничения по времени.

Принятый закон относит к стратегическим видам деятельности пастбищную аквакультуру тихоокеанских лососей. В отличие от нормы о производстве рыбной продукции, для этого вида деятельности никаких финансовых порогов не установлено: сам факт осуществления пастбищной аквакультуры тихоокеанских лососей будет достаточным основанием для признания компании стратегической.

При этом аналогичный переходный период (180 дней для уведомления при владении 5% и более и 365 дней для согласования контроля или снижения доли при владении более 50%) распространяется и на компании, занимающиеся пастбищной аквакультурой тихоокеанских лососей.

Помимо этого, вводится механизм возврата рыбных квот компаниям, у которых начиная с 2025 года по суду изъято более 75% акций в пользу государства.

Расширение на НКО

Действие закона об иностранных инвестициях в стратегические общества предлагается распространить на некоммерческие организации (НКО), осуществляющие стратегические виды деятельности. При этом норма применяется в трех случаях: если иностранный инвестор или группа лиц в результате сделок или иных действий устанавливает контроль над такой НКО; если иностранный инвестор или группа лиц приобретает в собственность, во владение или в пользование имущество НКО, относящееся к основным производственным средствам, стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов НКО на последнюю отчетную дату; если НКО уже находится под контролем иностранного инвестора или группы лиц и планирует совершить действия, требующие согласования в соответствии с законом об иностранных инвестициях в стратегические общества.

Факт установления контроля над НКО определяется по тем же признакам, что и для хозяйственных обществ.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после официального опубликования, механизм возврата рыбных квот - со дня официального опубликования.