Brent подешевела до $69,9 за баррель

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали быстро снижаться днем в четверг на данных о существенном росте нефтяных запасов в Штатах.

К 14:20 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,95 (1,34%), до $69,90 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI в это время дешевели на бирже NYMEX дешевели на $1,03 (1,57%), до $64,39 за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 15,989 млн баррелей - максимально с недели, завершившейся 10 февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Также трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке.

Очередной раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе в четверг стартовал в Женеве, сообщает Tasnim. Ранее сообщалось, что американскую сторону представят спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и политический советник Трампа Джаред Кушнер. Иранскую делегацию возглавит глава МИД Аббас Аракчи.

"Исход ядерных переговоров между США и Ираном станет ключевым фактором для направления движения цен на нефть", - отметили аналитики ING.

Эксперты Rabobank видят "очень высокую вероятность американского удара по Ирану".

Кроме того, участники рынка ждут встречи представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа стран намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с апреля. До этого добыча не менялась на протяжении трех месяцев.

Сбер не будет подписывать "кабальный меморандум" об условиях конкуренции с e-com

Греф назвал сильно преувеличенными слухи о проблемах у девелопера "Самолет"

Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2025 год 50% прибыли

Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

Банки РФ в январе увеличили прибыль на 38% в годовом выражении

"АвтоВАЗ" надеется на оживление авторынка РФ во второй половине 2026 года

Сбербанк увеличил годовую чистую прибыль по МСФО до 1,7 трлн рублей

Nvidia получила рекордную выручку в IV финквартале

Семья Кенина завершила оформление наследства на долю в "Самолете"

Уолл-стрит завершила торги среды ростом

