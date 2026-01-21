Минфин ждет от Сбербанка дивиденды за 2025 год в размере 50% от прибыли

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сбербанк по итогам 2025 года может направить на дивиденды 50% от чистой прибыли, рисков сокращения этой планки Минфин не видит, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"Мы ожидаем 50%. Рисков (выплат меньше этого уровня - ИФ) нет. Набсовет и комитеты, которые за это отвечают, пристально за этим следят, внутри налажена довольно современная и достаточная система по контролю за этими рисками, постоянно рассматриваем вопросы по рискам, поэтому в целом все сбалансировано. 50% точно ожидаем. И правление, и набсовет в этом плане единого мнения, насколько мы понимаем", - сказал Колычев.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%.

В декабре президент - председатель правления Сбера Герман Греф говорил, что банк прогнозирует рентабельность капитала в 2026 году на уровне 22%, достаточность капитала Н20.0 в 13,3%.

"В 2026 году мы планируем выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли за 2025 год", - отметил он.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин позднее подчеркнул, что планы банка по дивидендным выплатам остаются неизменными. "Ну и 50% прибыли идет на дивиденды, здесь тоже ничего не меняется", - сказал он.

Отчет по МСФО за 2025 год банк планирует опубликовать 26 февраля.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2025 году выросла на 8,4% - до 1,694 трлн рублей

По итогам 2024 года Сбербанк выплатил дивиденды в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов банк направил 786,9 млрд рублей, что составляет 50,6% от чистой прибыли по РСБУ со СПОД и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство.