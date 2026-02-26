Греф к концу года ожидает курс "плюс-минус" 95 рублей за доллар

При определенных обстоятельствах курс может приблизиться к 100 рублям за доллар, считает глава Сбера

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Курс рубля в текущих условиях должен ослабляться, к концу 2026 года он может быть около 95 рублей за доллар США, при определённых обстоятельствах - ближе к 100 рублям за доллар, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям", - сообщил Греф на конференц-звонке в четверг.

Он отметил, что официальный прогноз Сбера по курсу на 2026 год составляет 85-90 рублей за доллар, его личный прогноз выше.

"Ожидания наших коллег немножко более консервативные, они считают, что где-то 85-90 рублей. Мои личные ожидания на конец года - плюс-минус 95 рублей, возможно, при стечении обстоятельств ближе к 100 рублей. Будет зависеть от политики ЦБ", - заявил глава Сбербанка.

Он обратил внимание на снижение платежного баланса РФ. "Иметь курс 80 рублей плюс-минус при таких параметрах, это будет очевидное и невероятное, если произойдет. Нельзя ничего исключать, но это против всего: теории, логики, практики и так далее", - подчеркнул Греф.

Кроме того, возможное снижение цены отсечения в бюджетном правиле может сократить объем операций зеркалирования, что также может привести к ослаблению рубля, добавил он.

"Потом дальше при таких дисконтах, при такой цене на нефть, он должен пойти вниз. Сочетание этих двух факторов должно привести к тому, что курс (доллара - ИФ) уже со второго квартала должен начать расти. Параметры, в каком темпе он будет расти, предсказать пока невозможно", - сказал Греф.

"Но еще раз, если вы меня заставите расписаться под этим прогнозом кровью, я точно не распишусь", - добавил он.