В США аэрокосмическая отрасль и чипмейкеры испытывают дефицит редкоземельных металлов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Поставщики американских аэрокосмических компаний и чипмейкеров сталкиваются с нехваткой редкоземельных металлов, причем эта проблема усиливается, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Китай разрешил возобновить экспорт редкоземельных металлов, который ограничил в апреле 2025 года, однако, судя по таможенным данным, их поставки в США остаются довольными редкими, несмотря на разрядку в отношениях Вашингтона и Пекина в октябре прошлого года.

В марте президент США Дональд Трамп планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, и торговые вопросы станут одной из тем обсуждения.

Наиболее заметной является нехватка иттрия и скандия, нишевых элементов группы 17 редкоземельных металлов, использующихся в небольших количествах, но играющих важную роль в оборонных, аэрокосмических и полупроводниковых технологиях, отмечают источники. Производство этих металлов почти полностью сосредоточено в Китае.

Например, иттрий используется в покрытиях, предотвращающих плавление двигателей и турбин при высоких температурах. Без регулярного нанесения таких покрытий эксплуатация двигателей невозможна.

С тех пор как Reuters сообщил о нехватке иттрия в ноябре, цены на металл подскочили на 60%, отмечает агентство. Некоторые производители покрытий начали нормировать использование иттрия.

Китай экспортировал в США 17 тонн соединений и материалов на основе иттрия за восемь месяцев после введения ограничений в апреле, тогда как за восемь месяцев до введения этих мер поставки составили 333 тонны.

Нехватка иттрия пока не сказалась на производстве двигателей в США, но производители обеспокоены сложившейся ситуацией, отмечает отраслевой специалист Кевин Майклс.

При этом недостаток скандия у американских производителей ставит под угрозу выпуск 5G-чипов, говорит основатель и CEO аналитической компании SemiAnalysis.

Скандий, глобальное производство которого составляет лишь несколько десятков тонн в год, используется в производстве топливных элементов, в сплавах для аэрокосмической отрасли, а также в производстве и упаковке чипов.

