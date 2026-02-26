ЦБ в новом прогнозе по инфляции закладывал годовой показатель на конец марта в 6,3%

https://www.interfax.ru/business/1072629

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Банк России, повышая в феврале прогноза по инфляции на 2026 год до 4,5-5,5%, закладывал годовой показатель на конец марта на уровне 6,3%, сказано в комментарии к среднесрочному макроэкономическому прогнозу регулятора.

ЦБ представил обновленный среднесрочный прогноз 13 февраля одновременно с решением по ставке. Прогноз по инфляции на текущий год регулятор повысил с 4-5% до 4,5-5,5%.

На момент составления прогноза и принятия решения по ставке Банку России еще не были доступны данные Росстата по инфляции за январь (они оказались значительно лучше ожиданий).

Инфляция в России в январе 2026 года составила 1,62% (консенсус-прогноз аналитиков на месяц равнялся 1,96%, недельная динамика указывала на рост цен в январе на 2,05%). Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2026 года ускорилась до 6% (аналитики ожидали 6,35%) с 5,59% на конец декабря 2025 года.

Кроме того, годовая инфляция на 9 февраля (5,93%) оказалась примерно на 0,4 процентных пункта (п.п.) ниже, чем ЦБ оценивал её на эту дату (6,3% в февральском пресс-релизе по ставке).

ЦБ отмечает, что инфляция в России в 2025 году сложилась ниже октябрьского прогноза (6,5-7%) и составила 5,6%. "Это связано с тем, что наблюдались низкие темпы роста цен на ряд волатильных компонентов, прежде всего на плодоовощную продукцию, и масштаб переноса повышения НДС в цены в декабре был небольшим. Однако в начале 2026 года влияние этих факторов в динамике цен развернулось в обратную сторону. Произошло перераспределение инфляции с конца 2025 года на начало 2026 года. Еще одной причиной стал больший, чем ожидался в октябрьском прогнозе, масштаб индексаций тарифов на коммунальные услуги в 2026 году", - подчеркивает Банк России.

ЦБ ожидает, что проводимая денежно-кредитная политика позволит вернуть инфляцию в части ее устойчивых компонентов к 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели в 4%.

Исходя из расчетов по последним недельным данным, инфляция в стране на 16 февраля замедлилась до 5,87% с 5,93%.