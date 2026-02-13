Банк России повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 4,5-5,5%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по инфляции на 2026 год с 4-5% до 4,5-5,5%, говорится в пресс-релизе регулятора по ключевой ставке.

Прогноз повышен с учетом смещения роста цен с конца прошлого года на начало текущего.

Устойчивая инфляция, по прогнозу Банка России, сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

Текущий рост цен в четвертом квартале 2025 года с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 3,9% в пересчете на год после 6,5% в третьем квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 4,7% после 4,1% в предыдущем квартале. Большинство устойчивых показателей инфляции в пересчете на год в последние месяцы сохранялись в диапазоне 4-5%. Годовая инфляция, по оценке на 9 февраля, составила 6,3%.

ЦБ отмечает, что в конце 2025 года наблюдались очень низкие темпы роста цен на ряд товаров, в первую очередь на плодоовощную продукцию. С учетом этого и отсутствия значимого переноса повышения НДС в цены в декабре, инфляция по итогам 2025 года сложилась ниже октябрьского прогноза Банка России и составила 5,6%. Однако в начале 2026 года влияние этих факторов на динамику цен стало противоположным, замечает ЦБ. Повышение НДС, акцизов, индексация регулируемых цен и тарифов, коррекция цен на плодоовощную продукцию привели к временному, но значительному ускорению текущего роста цен в январе.

Таким образом, наблюдалось некоторое перераспределение инфляции между 2025 и 2026 годами. При этом в целом накопленный рост цен с ноября по январь соответствует ожиданиям ЦБ.

Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, добавляется в релизе.

Проинфляционные риски, по мнению ЦБ, по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски регулятор связывает с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС и регулируемых цен, а также с ухудшением условий внешней торговли. Замедление роста мировой экономики в случае усиления торговых противоречий и низкие цены на нефть могут иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля.

Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность, указывает ЦБ. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.