ЦБ РФ призвал организаторов воспитывать в эмитентах ответственность за капитализацию после IPO

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Банк России призвал организаторов IPO объяснять эмитентам необходимость наличия стратегии роста акционерной стоимости после размещения и не "бросать" их вместе с привлеченными инвесторами, как только заканчивается сама сделка.

"Мы обнаружили, что после IPO никто из эмитентов не хочет заниматься собственной капитализацией. То есть они просто боятся капитализации, считают, что она неуправляемая, что ответственности никакой нет. Поэтому ваша задача как консультантов показать инвесторам, что они (вышедшие на рынок компании - ИФ) могут быть привлекательны и после IPO", - заявил заместитель директора департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Сергей Моисеев в ходе конференции IPO-2026, организованной Cbonds.

"Вы как консультанты должны эмитента готовить не только к свадьбе: сейчас мы макияж сделаем и будут все в восторге. Потом, когда макияж смыт - после IPO - одно расстройство", - привел он аналогию.

Топ-менеджмент компании должен быть замотивирован на рост капитализации через привязку к ней части своего вознаграждения, и доносить это должны организаторы IPO, считает Моисеев.

"Если вы этого не сделаете, то вообще непонятно, зачем этот рынок IPO существует. Зачем вы как организаторы. Вы работаете не на свадьбу, а на многолетнюю семейную жизнь вперед. Вы должны научить эмитента жить в семье, а не просто выйти замуж. Поэтому ваша задача - создать вместе с ним стратегию роста стоимости, за счет чего он растет после IPO. И приходить сразу на биржу с этой стратегией - вот ваша цель. Как писать, смотрите, пожалуйста, рекомендации. Можно смотреть иностранные стратегии, они существуют в Японии, Корее, даже в Китае. Смотрите и делайте лучшие образцы. Сейчас у нас этого нет, у нас эмитенты просто брошены, инвесторы с ними брошены после IPO", - резюмировал замдиректора департамента ЦБ.