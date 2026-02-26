Правительству поручено усилить контроль над ценами важнейших лекарств

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями, Генпрокуратурой и Народным фронтом усилить контроль за ценами на важнейшие лекарства и принять меры по недопущению перебоев их поставок в аптеки для льготников.

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, генеральной прокуратурой Российской Федерации, общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" принять меры по исключению перебоев поставок в аптечную сеть лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам пресс-конференции 19 декабря 2025 года.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, указанным ведомствам и структурам поручено "усилить контроль за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов".