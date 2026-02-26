Поиск

Правительству поручено усилить контроль над ценами важнейших лекарств

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями, Генпрокуратурой и Народным фронтом усилить контроль за ценами на важнейшие лекарства и принять меры по недопущению перебоев их поставок в аптеки для льготников.

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, генеральной прокуратурой Российской Федерации, общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" принять меры по исключению перебоев поставок в аптечную сеть лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам пресс-конференции 19 декабря 2025 года.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, указанным ведомствам и структурам поручено "усилить контроль за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов".

Владимир Путин Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

 Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

 ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

ЦБ в феврале обсуждал риск "избыточного оптимизма" от мягкого сигнала

Сбер не будет подписывать "кабальный меморандум" об условиях конкуренции с e-com

Греф назвал сильно преувеличенными слухи о проблемах у девелопера "Самолет"

Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2025 год 50% прибыли

 Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2025 год 50% прибыли

Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

 Лагард назвала сложной торговую среду для еврозоны из-за внешнеполитической нестабильности

Банки РФ в январе увеличили прибыль на 38% в годовом выражении

 Банки РФ в январе увеличили прибыль на 38% в годовом выражении
Хроники событий
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8514 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });