Рынок акций РФ в четверг просел до 2785п по индексу МосБиржи

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил торги в четверг снижением в отсутствие новостей о дате дальнейших переговоров по украинскому урегулированию и на смешанных сигналах с мировых рынков; фактором поддержки вечером выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $72 за баррель после локального отката к $69,2 за баррель). Индекс МосБиржи опустился до 2785 пунктов, при этом реакция рынка на вышедшие с утра финотчеты ряда крупных компаний оказалась нейтральной.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2785,58 пункта (-0,4%, утренний максимум - 2803,39 пункта), индекс РТС - 1137,83 пункта (-1,2%); лидерами снижения выступили акции "ММК" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), ВТБ (-0,9%), "Полюса" (-0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 февраля, составил 77,1218 руб. (+65,4 копейки).

EBITDA группы ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") в IV квартале 2025 года составила 19,55 млрд рублей по сравнению с 19,42 млрд рублей по итогам III квартала, говорится в сообщении компании. Квартальный прирост составил, таким образом, 0,7%, годовое падение - 16% (23,3 млрд руб. в IV кв. 2024 г.). Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 18,9 млрд рублей.

Подешевели также акции "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), "ФосАгро" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), "Газпрома" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%).

США продлили крайний срок для компаний, которые должны провести переговоры с "ЛУКОЙЛом" о его международных активах, до 1 апреля, сообщило американское Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов (OFAC).

Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,9% (до 1 трлн 705,9 млрд рублей), в IV квартале чистая прибыль выросла на 12,9% (до 398,6 млрд рублей), сообщил банк. Результат оказался лучше консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли банка в 2025 году до 1 трлн 698 млрд рублей, в IV квартале - до 391 млрд рублей.

Сбербанк рассчитывает выполнить все заявленные на 2026 год цели, хотя текущий год будет сложнее прошлого года из-за макроэкономических условий и ситуации с долговой нагрузкой у ряда клиентов, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф на конференц-звонке в четверг. Также Греф подтвердил планы Сбербанка направить на выплату дивидендов за 2025 год 50% прибыли.

Выручка ПАО "Ростелеком" (-1%) в IV квартале 2025 года составила 270,5 млрд рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA увеличился на 19% - до 95,3 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA выросла до 35,2% с 34,3%. Результаты по выручке и OIBDA оказались выше консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому эти показатели ожидались в размере 258,9 млрд рублей и 87,4 млрд рублей соответственно.

Подорожали акции "Русала" (+1,4%), "НЛМК" (+1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), бумаги "Хэдхантера" (+0,5%), "ВК" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Группа Ozon (+0,4%) по итогам IV квартала 2025 года получила GMV, включая услуги, в размере 1,26 трлн рублей, что на 33% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. В сообщении компании говорится, что скорректированная EBITDA достигла 43,2 млрд рублей, показав рост в 2,6 раза. Показатель GMV оказался чуть лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", а скорр. EBITDA превысила ожидания. Ранее опрошенные аналитики прогнозировали GMV в размере 1,24 трлн рублей, скорр. EBITDA - на уровне 35 млрд рублей.

По итогам IV квартала чистая прибыль Ozon составила 3,7 млрд рублей против убытка в 17,6 млрд рублей за IV квартал 2024 года.

Группа Ozon по итогам 2026 года ожидает рост GMV на 25-30% и скорректированную EBITDA на уровне 200 млрд рублей, сообщила компания. Кроме того, Ozon рассчитывает получить чистую прибыль по итогам года.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, торги в четверг индекс МосБиржи начал ростом, но затем растерял все достижения и ушел в минус, не дождавшись новостей о дате следующего раунда мирных переговоров по украинскому урегулированию.

Накануне в Минфине сообщили о том, что бюджетное правило могут ужесточить с целью сохранения средств ФНБ. Мера будет способствовать ослаблению рубля, и соответственно, интересу к валютным активам и компаниям с валютной выручкой (например, "ФосАгро"). В четверг вышел ряд важных корпоративных отчетов, но реакция рынка оказалась нейтральной; акции "Транснефти" отыграли часть потерь после объявления санкций со стороны Великобритании. В пятницу, 27 февраля, ожидается публикация отчетностей "Интер РАО", "Европлана" и "РусГидро" (по РСБУ), совет директоров "НОВАТЭКа" рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 2025 год. Данные Росстата по недельной инфляции также выйдут в пятницу, напомнил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи с переменным успехом курсировал под уровнем 2800 пунктов, к вечеру продавцы усилили давление. Важных новостей по следующему этапу переговоров РФ, США и Украины пока нет, рубль отскочил после волны ослабления накануне, а котировки нефти вернулись к росту.

США и Иран проводят в Женеве очередной раунд переговоров - диалог понижает риски, подогревающие стоимость нефти и золота, но вероятность эскалации в случае отсутствия компромисса все же высокая. Центробанк РФ в пятницу опубликует комментарий "Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов", Росстат опубликует отчет по темпам потребительских цен с 17 по 24 февраля. Если не появится свежих вводных в части геополитики, динамика торгов в пятницу может быть нейтральной. Прогноз по индексу МосБиржи - колебания в прежнем коридоре 2720-2820 пунктов, считает Шепелев.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, уверенное ралли в американском технологическом секторе задало тон для азиатских площадок, подстегнув оптимизм инвесторов вокруг перспектив искусственного интеллекта и сильных отчетностей компаний. Южнокорейский индекс Kospi вырос до нового исторического максимума 6307 пунктов на фоне мощного притока средств в акции крупнейших производителей микросхем. Ралли стимулировал глобальный оптимизм после сильной квартальной отчетности Nvidia.

Российский рынок акций показывает в целом нейтральную динамику: индекс МосБиржи после роста утром выше 2800 пунктов откатился ниже 2790 пунктов в отсутствие новых сигналов с переговоров по украинскому урегулированию. Несмотря на заявления о сближении позиций по ряду тем, ключевые сложности сохраняются, особенно в вопросах территориального урегулирования. Ожидания любых конкретных договоренностей пока остаются сдержанными, но сам факт продолжения диалога поддерживает умеренный спрос на риск.

Индекс МосБиржи на дневном графике продолжал попытки тестирования сопротивления 2800 пунктов. В случае неудачи и последующей коррекции поддержкой выступит уровень поддержки 2750 пунктов, где сейчас также проходит линия 50-дневной скользящей средней, отмечает Магомедов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в четверг не показывает значительных изменений, продолжая реагировать главным образом на корпоративные факторы.

Акции "Распадской" (+0,7%) подросли перед назначенным на пятницу советом директоров по дивидендам за 2025 год. Ранее компания рекомендовала не осуществлять выплаты за I полугодие 2025 года. Согласно расчетам, по итогам 2025 года EBITDA "Распадской" уйдет в отрицательную зону, и вполне вероятно, что данное положение сохранится и в первой половине текущего года, не позволяя компании выплачивать дивиденды. Интригой по "Распадской" остается и ее будущее после выхода на Мосбиржу "Евраза" в I полугодии 2026 года: при наиболее позитивном сценарии "Распадская" будет выделена в независимую компанию, а при более негативном состоится ее делистинг с принудительным выкупом, оба варианта могут быть реализованы не раньше 2027 года, считает аналитик.

Акции "Сургутнефтегаза" скорректировались вниз после скачка накануне, обеспеченного рисками возвращения рубля к девальвации в случае ужесточения бюджетного правила Минфина. "ММК" в четверг представил сильные операционные и слабые финансовые результаты за IV квартал и весь 2025 год. Принимая во внимание сохраняющуюся неблагоприятную конъюнктуру внутреннего рынка стали, компания вряд ли порекомендует дивиденды за 2025 год, хотя свободный денежный поток позволяет осуществить хотя бы скромные выплаты. В I квартале 2026 года "ММК" ожидает дальнейшее падение потребления металлопродукции в России, отметила Кожухова.

Индексы МосБиржи и РТС в очередной раз отступили от района сопротивлений 2810 пунктов и 1155 пунктов соответственно. Консолидация в ожидании геополитических сигналов продолжается, а финансовые отчетности крупнейших эмитентов пока не в состоянии сдвинуть "широкий рынок" с места, заключила представитель "Велес Капитала".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,35 млрд рублей (из них 5,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,9 млрд рублей на бумаги ВТБ и 3,25 млрд рублей на акции "Т-Технологии").