Ozon в 2026 г. даст доступ клиентам к акциям и облигациям на Мосбирже

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Ozon Fintech в этом году планирует предоставить клиентам доступ к ряду инструментов для неквалифицированных инвесторов, которые торгуются на "Московской бирже".

"Мы в 2026 году дадим доступ клиентам к инвестпродуктам на платформе банка или через платформу Ozon, сейчас финализируем клиентский путь и визуал. С дальнейшим расширением продуктовой линейки, когда усложнится набор инвестпродуктов, которые мы будем предлагать, рассмотрим вариант разработать отдельное инвестиционное приложение. В этом году мы предоставим доступ к ПИФ, акциям и облигациям. Сначала будут доступны инструменты для неквалифицированных инвесторов", - рассказал "Интерфаксу" руководитель Ozon Fintech Ваэ Овасапян.

Ранее в Ozon сообщали, что в 2026 году группа планирует расширять инвестиционное направление бизнеса через финтех-подразделение. Компания развивает его через ООО "Озон Капитал", которое объединяет такие активы, как Озон банк, МКК "Озон кредит", "Озон лизинг", "Озон инвест", "Озон финрешения", "Озон финансовые технологии".

Летом "Озон Капитал" зарегистрировал УК "Озон Управление активами", которая в декабре получила лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

В конце 2025 года ЦБ выдал Озон банку брокерскую лицензию, в феврале - депозитарную.

