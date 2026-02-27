Поиск

Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq снизились

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги в четверг в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 5,5%, несмотря на сильную отчетность компании за минувший квартал. Американский производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль почти в два раза и зафиксировал рекордную выручку, а его прогноз на текущий квартал превзошел ожидания аналитиков. Этого, однако, оказалось недостаточно, чтобы ослабить беспокойство инвесторов, опасающихся формирования "пузыря" в сфере ИИ-разработок.

"Дискуссия смещается от краткосрочных результатов в сторону перспектив устойчивости капиталовложений в ИИ", - отмечает портфельный управляющий Janus Henderson Ричард Клод, слова которого приводит CNBC.

В число лидеров роста среди компонентов Dow Jones, помимо Salesforce, оказались бумаги American Express Co. (+2,5%), International Business Machines Corp. (+1,9%), Visa Inc. (+1,2%). Лидерами снижения, помимо Nvidia, стали акции Merck & Co. Inc. (-2,6%), Caterpillar Inc. (-1,8%), Amgen Inc. (-1,3%), Amazon.com Inc. (-1,3%).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг увеличился на 0,03% - до 49499,2 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,54% - до 6908,86 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 1,18%, составив 22878,38 пункта.

