Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками в ожидании новостей по следующему раунду трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, а также на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала. Индекс IMOEX2 за минуту торгов не претерпел существенных изменений.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2785,59 пункта (-0,01%). В лидерах снижения выступили акции ВТБ (-1,3%), "ММК" (-1,2%), подросли бумаги "ФосАгро" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 февраля, составляет 77,1218 руб. (+65,4 копейки).

Подешевели также акции "НЛМК" (-0,4%), "Полюса" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы").

Подорожали акции АФК "Система" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

В США накануне снизились индексы акций S&P500 (-0,5%) и Nasdaq (-1,2%), незначительно подрос Dow (+0,03%).

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,5%).