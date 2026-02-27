Поиск

Розничные продажи в Японии в январе выросли на 1,8%, промпроизводство - на 2,3%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в январе увеличились на 1,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Это максимальный подъем с июня прошлого года.

В декабре показатель снизился на 0,9%, как и сообщалось ранее.

Аналитики ожидали сокращения продаж в прошлом месяце в среднем на 0,4%, по данным Trading Economics.

Продажи автомобилей выросли на 9,6%, продуктов питания и напитков - на 1,8%, фармацевтической продукции и косметики - на 1,7%. Реализация топлива уменьшилась на 7,3%, одежды и аксессуаров - на 2,1%.

В сравнении с предыдущим месяцем розничные продажи в январе повысились на 4,1%, максимально с сентября 2019 года. В декабре они упали на 2%.

Объем промышленного производства в Японии в прошлом месяце, по предварительным данным, вырос на 2,2% к декабрю и на 2,3% в годовом выражении. Месяцем ранее первый показатель снизился на 0,1%, тогда как второй увеличился на 2,6%.

Япония
