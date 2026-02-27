Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

Анатолий Чубайс Фото: РБК/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг, 26 февраля, объявил перерыв до 6 марта в рассмотрении иска "Роснано" о солидарном взыскании с Анатолия Чубайса и других бывших топ-менеджеров компании убытков в размере 5,6 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Подробности слушаний не публикуются, суд 11 июля 2025 года удовлетворил ходатайство "Роснано" о проведении заседаний в закрытом режиме.

Иск "Роснано" к Чубайсу, его давним соратникам Юрию Удальцову, Олегу Киселеву и Владимиру Аветисяну, а также Борису Подольскому, Герману Пихоя, Дмитрию Пимкину и Николаю Тычинину был подан "Роснано" 31 марта 2025 года, компания тогда ходатайствовала о его рассмотрении в закрытом режиме. "Роснано" хочет взыскать с ответчиков убытки в размере 3,89 млрд рублей и $20,45 млн.

Исковое заявление связано с провальным для "Роснано" проектом "гибких планшетов" Plastic Logic.

Вместе с иском "Роснано" подало заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество Чубайса и других ответчиков в пределах заявленных исковых требований в размере 5,6 млрд рублей и на ту же сумму - на деньги и имущество близких родственников фигурантов иска.

Заявление компания мотивировала тем, что "непринятие судом обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения заявленных требований, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю, поскольку АО "Роснано" считает, что ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов".

Суд 14 мая 2025 года меры обеспечения принял, а 27 мая отказал в отмене мер.

"Согласно сведениям, размещенным в СМИ, часть ответчиков находится за пределами РФ, в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела: Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы РФ; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г. возбуждены уголовные дела. Первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом. Таким образом, ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории РФ, и у "Роснано" есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы РФ", - аргументировала ходатайство об обеспечительных мерах госкомпания.

С учетом суммы заявленных требований, сложности фактических обстоятельств и объема документов, приобщаемых в материалы дела, судебный процесс может занять продолжительное время, в течение которого у ответчиков будет возможность распорядиться принадлежащим им имуществом в ущерб истцу, опасалась компания "Роснано".

Суд согласился с этими доводами и на активы в размере запрашиваемой суммы наложил арест.

Однако заявленные "Роснано" меры в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований "не в полной мере соразмерны исковым требованиям и субъектному составу участников", решил суд. Прямых или косвенных доказательств относительно наличия имущества и его отчуждения близкими родственниками ответчиков суду не предоставлено, запрашиваемые меры не связаны с предметом искового заявления, поэтому в этой части ходатайство об обеспечительных мерах не подлежит удовлетворению, решил суд.

Убытки, которые хочет взыскать "Роснано", понесены в связи с реализацией проекта Plastic Logic, иск направлен на привлечение к ответственности лиц, принимавших решения о финансировании, сообщили ранее "Интерфаксу" в компании.

Проект, стартовавший в 2009 году для создания производства в РФ гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны, не достиг первоначальных целей. Уже в 2012 году госкомпания отказалась от запуска завода в России, а все инвестиции направлялись на финансирование деятельности компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.