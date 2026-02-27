Brent подорожала до $70,89 за баррель

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу, инвесторы оценивают заявления по итогам состоявшихся в Женеве американо-иранских переговоров.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве повышается на $0,14 (0,2%), до $70,89 за баррель. В четверг контракт снизился в цене на 10 центов, до $70,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,23 (0,35%), до $65,44 за баррель. Накануне цена фьючерса понизилась на 21 цент, до $65,21 за баррель.

Третий раунд переговоров с США принес успехи, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. В частности, он сообщил о прогрессе по ядерной тематике и по вопросу отмены санкций, передает телеканал "Аль-Джазира". При этом министр добавил, что разногласия между сторонами сохраняются, и четвертый раунд переговоров можно ожидать на следующей неделе.

Тем временем у берегов Ирана собрались значительные силы американского флота, включая около двух десятков боевых кораблей, в том числе два авианосца, более 200 боевых самолетов, а также несколько ударных подводных лодок. Эсминцы и подлодки несут в общей сложности более 500 крылатых ракет Tomahawk с дальностью 1,6 тыс. км.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не окажется втянутым в затяжную войну на Ближнем Востоке, хотя президент США Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану.

Вице-президент отметил, что не знает, какое решение примет президент США Дональд Трамп в отношении Ирана, описав возможные варианты, включая военные удары, "чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие", и "решение проблемы дипломатическим путем".

Внимание рынка теперь постепенно переключается на встречу представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа стран намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с апреля.

"Трейдеры заняли выжидательную позицию перед выходными. С одной стороны, на рынок влияет напряженность вокруг Ирана, а с другой - на встрече ОПЕК+ страны, вероятно, сообщат об увеличении добычи", - сказала старший аналитик Sparta Commodities Джун Гох.