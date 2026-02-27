Поиск

Мосбиржа включит в базу расчета основных индексов акции "Ленты"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа с 20 марта включит в базу расчета индекса МосБиржи и индекса РТС обыкновенные акции МКПАО "Лента", говорится в сообщении площадки.

База расчета индекса акций широкого рынка изменится за счет включения акций ПАО "ГК "Базис" и исключения привилегированных акций ПАО "МГТС".

База расчета индекса средней и малой капитализации скорректируется за счет изъятия акций "Европлана". В базу расчета индекса информационных технологий будут включены акции "Базиса".

База расчета индекса телекоммуникаций изменится за счет исключения привилегированных акций МГТС. Расчет этого индекса с 20 марта будет приостановлен, поскольку в его базе останутся бумаги только двух эмитентов (методикой предусмотрено минимум три).

В лист ожидания на включение в базу расчета индексов МосБиржи и РТС войдут акции ПАО "ГК "Самолет" и ПАО "Группа "Русагро". Акции ПАО "ПИК СЗ" войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета индексов.

