Поиск

Рубль утром немного понижается в паре с юанем, несмотря на укрепление нефти

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти. Давление на рубль продолжают оказывать планы Минфина РФ ужесточить параметры бюджетного правила.

Напротив, поддержку котировкам нацвалюты оказывает спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,231 руб. (+2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,77 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Вчера курс юаня попытался развить рост, заданный новостями о возможной скорой корректировке бюджетного правила, но к концу дня откатился, завершив торги в районе 11,2 руб. Поддержку рублю оказали внутридневные всплески волатильности на рынке нефти, а также приближение даты налоговых выплат (2 марта). Полагаем, что сегодня курс юаня продолжит проторговывать диапазон 11-11,5 рубля ввиду налогового фактора и отсутствия новых вводных, в первую очередь конкретики по дальнейшим мерам властей и геополитике, может попытаться откатиться к его нижней границе", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Цены на нефть

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу, инвесторы оценивают заявления по итогам состоявшихся в Женеве американо-иранских переговоров.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по московскому времени повышается на 0,6%, до $71,21 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,81%, до $65,74 за баррель.

Третий раунд переговоров с США принес успехи, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, разногласия между сторонами сохраняются, и четвертый раунд переговоров можно ожидать на следующей неделе, передает телеканал "Аль-Джазира".

Внимание рынка теперь постепенно переключается на встречу представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа стран намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с апреля.

Китай Московская биржа Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

 Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

Sokolov сообщил о росте ювелирного рынка РФ в 2025 году до 493 млрд рублей

 Sokolov сообщил о росте ювелирного рынка РФ в 2025 году до 493 млрд рублей

Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

 Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

 Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

 Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

 ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

ЦБ в феврале обсуждал риск "избыточного оптимизма" от мягкого сигнала

Сбер не будет подписывать "кабальный меморандум" об условиях конкуренции с e-com
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8521 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });