Рубль утром немного понижается в паре с юанем, несмотря на укрепление нефти

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти. Давление на рубль продолжают оказывать планы Минфина РФ ужесточить параметры бюджетного правила.

Напротив, поддержку котировкам нацвалюты оказывает спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,231 руб. (+2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,77 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Вчера курс юаня попытался развить рост, заданный новостями о возможной скорой корректировке бюджетного правила, но к концу дня откатился, завершив торги в районе 11,2 руб. Поддержку рублю оказали внутридневные всплески волатильности на рынке нефти, а также приближение даты налоговых выплат (2 марта). Полагаем, что сегодня курс юаня продолжит проторговывать диапазон 11-11,5 рубля ввиду налогового фактора и отсутствия новых вводных, в первую очередь конкретики по дальнейшим мерам властей и геополитике, может попытаться откатиться к его нижней границе", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Цены на нефть

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу, инвесторы оценивают заявления по итогам состоявшихся в Женеве американо-иранских переговоров.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по московскому времени повышается на 0,6%, до $71,21 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,81%, до $65,74 за баррель.

Третий раунд переговоров с США принес успехи, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, разногласия между сторонами сохраняются, и четвертый раунд переговоров можно ожидать на следующей неделе, передает телеканал "Аль-Джазира".

Внимание рынка теперь постепенно переключается на встречу представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа стран намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с апреля.