ЕС возобновил санкции против белорусской "Белшины"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза восстановил режим санкций в отношении белорусского предприятия "Белшина", соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

ОАО "Белшина" было включено в санкционный список Евросоюза 2 декабря 2021 года наряду с другими белорусскими предприятиями, подпавшими под ограничительные меры ЕС. Предприятие обжаловало решение Совета ЕС в Суде Европейского союза. В марте 2024 года Суд ЕС снял санкции с "Белшины".

Кроме того, в опубликованном в официальном журнале ЕС документе дополнены формулировки с обоснованием по ряду других белорусских предприятий, находящихся под санкциями Евросоюза. Дополнения касаются поддержки Белоруссией России в СВО, а также причастности предприятий к "подавлению гражданского общества в Беларуси". В числе таких фигурантов рестрикционного списка - "Беларуськалий" , "Гродно Азот" (включая его филиал "Завод Химволокно"), "Белтехэкспорт", 140-й ремонтный завод.

"Белшина" - один из крупнейших производителей в шинной отрасли СНГ, выпускает более 300 типоразмеров шин для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, электротранспорта, автобусов, тракторов и сельскохозяйственных машин. Компания объединяет завод крупногабаритных шин, завод массовых шин, завод сверхкрупногабаритных шин, механический завод, другие подразделения для организации производства и сбыта продукции.

Как сообщалось, ранее Совет Европейского союза принял решение продлить санкции в отношении Белоруссии на год, до 28 февраля 2027 года.

Сейчас санкции Евросоюза распространяются на 312 граждан и 57 компаний и организаций Белоруссии. Их активы в ЕС заморожены, гражданам и компаниям союза запрещено осуществлять с ними финансовые операции, а лицам, включенным в санкционные списки, запрещен въезд в страны Евросоюза. Кроме того, действуют экономические санкции в сфере торговли, финансов, транспорта, энергетики и других отраслях, направленные на сокращение доходов официального Минска и предотвращение обхода санкций.