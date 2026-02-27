Поиск

ЕС возобновил санкции против белорусской "Белшины"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза восстановил режим санкций в отношении белорусского предприятия "Белшина", соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

ОАО "Белшина" было включено в санкционный список Евросоюза 2 декабря 2021 года наряду с другими белорусскими предприятиями, подпавшими под ограничительные меры ЕС. Предприятие обжаловало решение Совета ЕС в Суде Европейского союза. В марте 2024 года Суд ЕС снял санкции с "Белшины".

Кроме того, в опубликованном в официальном журнале ЕС документе дополнены формулировки с обоснованием по ряду других белорусских предприятий, находящихся под санкциями Евросоюза. Дополнения касаются поддержки Белоруссией России в СВО, а также причастности предприятий к "подавлению гражданского общества в Беларуси". В числе таких фигурантов рестрикционного списка - "Беларуськалий" , "Гродно Азот" (включая его филиал "Завод Химволокно"), "Белтехэкспорт", 140-й ремонтный завод.

"Белшина" - один из крупнейших производителей в шинной отрасли СНГ, выпускает более 300 типоразмеров шин для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, электротранспорта, автобусов, тракторов и сельскохозяйственных машин. Компания объединяет завод крупногабаритных шин, завод массовых шин, завод сверхкрупногабаритных шин, механический завод, другие подразделения для организации производства и сбыта продукции.

Как сообщалось, ранее Совет Европейского союза принял решение продлить санкции в отношении Белоруссии на год, до 28 февраля 2027 года.

Сейчас санкции Евросоюза распространяются на 312 граждан и 57 компаний и организаций Белоруссии. Их активы в ЕС заморожены, гражданам и компаниям союза запрещено осуществлять с ними финансовые операции, а лицам, включенным в санкционные списки, запрещен въезд в страны Евросоюза. Кроме того, действуют экономические санкции в сфере торговли, финансов, транспорта, энергетики и других отраслях, направленные на сокращение доходов официального Минска и предотвращение обхода санкций.

ЕС Евросоюз Белоруссия Белшина Беларуськалий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

 Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

Sokolov сообщил о росте ювелирного рынка РФ в 2025 году до 493 млрд рублей

 Sokolov сообщил о росте ювелирного рынка РФ в 2025 году до 493 млрд рублей

Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

 Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

 Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

 Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

 ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

ЦБ в феврале обсуждал риск "избыточного оптимизма" от мягкого сигнала

Сбер не будет подписывать "кабальный меморандум" об условиях конкуренции с e-com
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8521 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });