Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию снижением на 0,1%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В начале основной сессии на "Мосбирже" в пятницу рынок акций консолидируется при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками в ожидании новостей по следующему раунду трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, а также на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков капитала.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 2782,77 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% до 1136,71 пункта; лидируют в снижении акции "ММК" (-1,3%), "Т-Технологии" (-1,1%), ВТБ (-0,9%), Сбербанка (-0,7% и -0,7% "префы", но подросли бумаги "Норникеля" (+1,1%), "ФосАгро" (+0,9%), "Полюса" (+0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 27 февраля, составляет 77,1218 рубля (+65,4 копейки).

Подешевели также акции "Группы компаний ПИК" (-0,6%), "НЛМК" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Подорожали акции "Хэдхантера" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "ВК" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

В четверг в Женеве прошла встреча между делегациями США и Украины, ведущий украинский переговорщик Рустем Умеров провел переговоры с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил Sky News. Встреча прошла в преддверии нового раунда трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией, запланированных на начало марта в Вашингтоне.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС пока остаются ниже сопротивлений 2810 пунктов и 1150 пунктов соответственно, не получая воодушевляющих драйверов движения. Следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине, по сообщениям источников СМИ, может состояться в начале марта, в то время как Банк России проведет очередное заседание во второй половине месяца.

Аналитики компании "Цифра брокер" ожидают в пятницу нейтральной динамики индекса МосБиржи с попытками закрепиться выше уровня 2800 пунктов. Поддержка располагается на отметке 2750 пунктов, сопротивление - на уровне 2820 пунктов. В центре внимания будут публикации финансовой отчетности "Интер РАО" и "Европлана". От энергетической компании ожидается подтверждение стабильности денежных потоков, а от лизинговой - оценка влияния высоких ставок на маржинальность бизнеса.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, до мартовского заседания Банка России по изменению ключевой ставки еще довольно далеко, в этой связи в пятницу будут интересны свежие данные Росстата по недельной инфляции. В переговорах по украинскому урегулированию пока временное затишье.

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в боковом диапазоне 2700-2800 пунктов. Более сильный уровень сопротивления находится на уровне 2845 пунктов, а поддержка - на 2675 пунктах. При выходе из консолидации вверх индекс может двинуться в сторону 3000 пунктов, считает Калачев.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что индекс МосБиржи продолжит удерживать позиции в диапазоне 2700-2800 пунктов.

В отсутствии новостных триггеров для направленного движение индекс МосБиржи продолжит консолидироваться в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов, в котором рынок удерживает позиции более двух месяцев. Среди бумаг лучше рынка могут оказаться акции "Полюса", "Норникеля" и "Русала", которые продолжат получать поддержку со стороны ситуации на рынке металлов. Основным сценарием дальнейшей динамики российского рынка акций продолжает выступать выход вверх из данного диапазона с подъемом индекса МосБиржи в район 2850-2950 пунктов, способствовать чему могут продолжение переговорного процесса по украинскому конфликту и ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, считает Зварич.

В США накануне снизились индексы акций S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq (-1,2%), незначительно подрос Dow (+0,03%).

Подешевели акции Nvidia (-5,5%), несмотря на сильную отчетность компании за минувший квартал. Американский производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль почти в два раза и зафиксировал рекордную выручку, а его прогноз на текущий квартал превзошел ожидания аналитиков. Этого, однако, оказалось недостаточно, чтобы ослабить беспокойство инвесторов, опасающихся формирования "пузыря" в сфере ИИ-разработок.

Доклад Министерства труда США показал увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе на 4000 - до 212 000. По пересмотренным данным, неделей ранее количество заявок составило 208 000, а не 206 000, как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок с объявленного ранее уровня до 215 000, по данным Trading Economics.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,5%).

Розничные продажи в Японии в январе увеличились на 1,8% в годовом выражении, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны. Это максимальный подъем с июня прошлого года. В декабре показатель снизился на 0,9%, как и сообщалось ранее. Аналитики ожидали сокращения продаж в прошлом месяце в среднем на 0,4%, по данным Trading Economics.

Объем промпроизводства в Японии в прошлом месяце, по предварительным данным, вырос на 2,2% к декабрю и на 2,3% в годовом выражении. Месяцем ранее первый показатель снизился на 0,1%, тогда как второй увеличился на 2,6%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут, инвесторы оценивают заявления по итогам состоявшихся в Женеве американо-иранских переговоров.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,7% до $71,16 за баррель (-0,1% в четверг), апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 0,7% до $65,68 за баррель (-0,3% накануне).

Третий раунд переговоров с США принес успехи, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Он сообщил о прогрессе по ядерной тематике и по вопросу отмены санкций, передает "Аль-Джазира". Министр добавил, что разногласия между сторонами сохраняются, и четвертый раунд переговоров можно ожидать на следующей неделе.

У берегов Ирана собрались значительные силы американского флота, включая около двух десятков боевых кораблей, в том числе два авианосца, а также несколько ударных подводных лодок. Эсминцы и подлодки несут в общей сложности более 500 крылатых ракет Tomahawk с дальностью 1,6 тыс. км. В регионе также сосредоточено более 200 американских боевых самолетов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не окажется втянутым в затяжную войну на Ближнем Востоке, хотя президент Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану. Вице-президент отметил, что не знает, какое решение примет Трамп в отношении Ирана, описав возможные варианты, включая военные удары, "чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие", и "решение проблемы дипломатическим путем".

Иран отверг идею о полном демонтаже ядерных объектов и не включил в свое предложение для США пункты, связанные с ракетной программой, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на источник. "Принцип обнуления обогащения урана навсегда, демонтажа ядерных объектов и передачи запасов урана полностью отвергнут", - сказал высокопоставленный иранский чиновник и добавил, что предложение Тегерана на непрямых переговорах в Женеве было в основном сосредоточено на снятии санкций США и на поводах для беспокойства США, связанных с ядерной программой Ирана.

Рынок также ожидает итогов встречи представителей восьми стран ОПЕК+ 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа стран намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тысяч баррелей в сутки с апреля.