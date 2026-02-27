Число выявленных ЦБ РФ "нелегалов" на финрынке в 2025 г. сократилось на 21,5%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк России в 2025 году выявил 7 087 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) на финансовом рынке с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид, что на 21,5% меньше, чем в предыдущем году, говорится в сообщении регулятора.

В том числе было выявлено 1 118 нелегальных кредиторов (против 1 531 в 2024 году), 3 562 финансовые пирамиды (5 510 годом ранее), 2 183 нелегальных профессиональных участника рынка ценных бумаг (1 936 годом ранее), 189 проектов с признаками незаконного привлечения инвестиций (стали отдельно выделяться в статистике со второго полугодия 2025 года).

Количество уникальных финансовых пирамид и псевдоброкеров снизилось, поскольку вместо запуска новых проектов организаторы раскручивали уже отработанную схему под разными брендами и шаблонизированную структуру сайтов, пишет ЦБ. Нелегальные кредиторы также реже создавали отдельные компании, предпочитая работать в сетевом формате под единым брендом, что позволяло им экономить на рекламе.

Как отмечает ЦБ, популярность схем с обучающими курсами и имитацией торгов сохраняется. Псевдоброкеры используют персональные консультации в телеграм-каналах, холодные обзвоны людей, которые интересовались информацией по торгам и инвестициям на специализированных сайтах.

Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке информация обо всех выявленных фактах направляется в правоохранительные органы, ФАС и др.

В 2025 году по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (в том числе за предыдущие периоды), было возбуждено более 440 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе более 350 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), принято более 650 иных мер реагирования. Доступ более чем к 21,5 тыс. интернет-ресурсов, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид, был ограничен.