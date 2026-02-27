Поиск

"Крымская Роза" в 2027 году планирует возобновить переработку розы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - АО "Комбинат "Крымская Роза" (Крым, производит уходовую косметику и эфирные масла) планирует модернизировать производство и в 2027 году возобновить переработку розы, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Иван Гладун.

"Мы хотим вернуть на наше производство процесс переработки розы - получения гидролата и эфирного масла на нашей территории. Уже в 2026 году мы планируем закупить и установить необходимое оборудование, а в 2027 году запускать сам процесс", - сказал Гладун.

Он добавил, что с 2016 года "Крымская Роза" закупала розу и перерабатывала ее на мощностях местных компаний-партнеров под контролем собственных технологов. Оборудование для модернизации планируется приобрести у крымских производителей. Инвестиции в приобретение необходимого оборудования в 2026 году составят около 10 млн рублей.

"Также в этом году мы планируем автоматизировать выпуск косметики в круглом флаконе: шампуней, гелей для душа, тоников, мицеллярных вод и других продуктов. Сегодня у нас установлены полуавтоматические линии, где много ручных операций, перемещений продукции вручную. Мы стремимся к тому, чтобы уменьшать количество ручных операций. Мощность увеличится примерно на 20%, до порядка 10 тонн в год", - добавил гендиректор.

Объем инвестиций в автоматизацию производства он не уточнил.

Как сообщалось, "Крымская Роза" в 2026 году планирует увеличить производство косметики на 20%, до 1,6 млн единиц продукции.

Комбинат был создан в 1930 году. "Крымская Роза" производит продукцию на основе натурального сырья, выращенного в Крыму.

Крым Крымская роза
