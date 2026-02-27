Поиск

Проект реконструкции Беломорканала вступил в завершающую стадию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Реализация проекта реконструкции Беломорско-Балтийского канала (ББК) находится в завершающей стадии. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе заседания Госкомиссии по развитию Арктики.

"Мы находимся на финале реализации комплексного проекта реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала. Это позволит обеспечить стабильную эксплуатацию канала и бесперебойный проход судов в течение всей навигации", - сказал министр.

По его словам, до 2035 года планируется устранить инфраструктурные ограничения еще на 2 тыс. км водных путей, что позволит нарастить пропускные способности до 1 млн тонн грузов.

В ходе заседания Никитин также сообщил, что прорабатываются варианты организации торгового судоходства с Китаем по реке Иртыш. При положительном технико-экономическом обосновании необходимые работы будут включаться в национальный проект.

Минтранс Беломорско-Балтийский канал Беломорканал
