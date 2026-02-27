Рынок акций РФ в пятницу поднялся к 2800п по индексу МосБиржи

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне ралли металлов и нефти (фьючерс на Brent подорожал до $72,6 за баррель), ожиданий новостей о дате и месте следующего раунда трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию и свежих данных Росстата по инфляции; индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2800 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2799,14 пункта (+0,5%, максимум сессии - 2804,1 пункта), индекс РТС - 1141,13 пункта (+0,3%); лидировали в росте акции "Русала" (+2,7%), "Эн+ груп" (+2,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,4%), бумаги "Норникеля" (+2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 февраля, составил 77,2736 руб. (+15,18 копейки).

За неделю индекс МосБиржи вырос на 0,7%, индекс РТС просел на 0,01% на фоне роста доллара от ЦБ РФ на 0,52 рубля.

