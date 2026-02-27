Цены на бензин в РФ с 17 по 24 февраля выросли на 0,26%, с начала года на – 1,97%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 17 по 24 февраля (удлиненная неделя связана с дополнительным праздничным выходным) поднялись на 0,26% после роста на 0,11% с 10 по 16 февраля, на 0,21% с 3 по 9 февраля и на 0,11% с 27 января по 2 февраля, сообщил в пятницу Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 24 февраля подорожал на 1,97%, что ниже общей инфляции (составила за этот период 2,14%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 24 февраля была на уровне 66,02 руб. (на 16 февраля - 65,85 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 62,48 руб. (62,31 руб.), АИ-95 - 67,91 руб. (67,75 руб.), АИ-98 - 91,61 (91,35 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 17 по 24 февраля повысились на 0,04% после того, как оставались стабильными с 10 по 16 февраля, росли на 0,04% с 3 по 9 февраля и на 0,01% с 27 января по 2 февраля. С начала года рост цен составил 1,53%.

Средняя цена ДТ в стране на 24 февраля - 77,37 руб. за литр (на 16 февраля - 77,34 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).