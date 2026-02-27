Поиск

В России с 17 по 24 февраля яйца подорожали на 3,9%, с начала года - на 10,5%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В России с 17 по 24 февраля яйца подорожали на 3,9%, сообщил Росстат. С начала года яйца подорожали на 10,5%. Это самые высокие темпы роста цен на продукты питания, о которых информирует статведомство, за исключением некоторых видов плодоовощной продукции.

За эти же 8 дней цены на говядину выросли на 0,6%, вареные колбасы и сахар-песок - на 0,5%, мясные консервы для детского питания и водку - на 0,4%, мороженую рыбу, ржаной хлеб - на 0,3%, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничный хлеб, пшено, макаронные изделия и печенье - на 0,2%, кефир, гречневую крупу и вермишель - на 0,1%.

Снизились цены на овощные консервы для детского питания - на 0,8%, баранину - на 0,6%, сливочное и подсолнечное масло - на 0,5%, мясо кур - на 0,4%, полукопченые и варено-копченые колбасы, маргарин и пшеничную муку - на 0,3%, ультрапастеризованное молоко, сыры - на 0,2%, свинину, пастеризованное молоко, творог, сметану, фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный чай - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 5,2%.

Росстат
