Инфляция в РФ с 17 по 24 февраля составила 0,19%, в годовом выражении замедлилась до 5,8%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 17 по 24 февраля 2026 года составила 0,19% (из-за праздника расчет за 8 дней) после 0,12% с 10 по 16 февраля, 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,51%, с начала года - 2,14%.

Как сообщалось, инфляция в январе составила 1,62% и оказалась значительно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,96%, а также ниже расчета на основе недельной динамики, который указывал на рост цен в январе на 2,05%.

Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля замедлилась до 5,80% с 5,87% на 16 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,81% с 5,85% на 16 февраля, если ее определять из среднесуточных данных за весь февраль 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

За период с 17 по 24 февраля 2026 года рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,1% (после роста на 0,7% с 10 по 16 февраля), в том числе на морковь - 2,6%, помидоры - 2,5%, картофель - 1,4%, бананы - 0,9%, капусту - 0,7%, лук - 0,5%, яблоки - 0,4% и свеклу - 0,3%. Снизились цены на огурцы на 3,8%.

С 17 по 24 февраля существенно выросли цены на яйца куриные - на 3,9%, говядину - на 0,6%, колбасы вареные и сахарный песок - на 0,5%, водку - на 0,4%.

Снизились цены баранину - на 0,6%, масло сливочное и подсолнечное - на 0,5%, мясо кур - на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров существенно выросли цены на телевизоры - на 0,9%.

Цены на автомобильный бензин с 17 по 24 февраля поднялись на 0,3%, на дизельное топливо - практически не изменились.

Среди услуг значительно дороже стали поездки на отдых в ОАЭ - на 7,4%, Черноморское побережье - на 2,9%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку с 16% до 15,5%.

В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

ЦБ при этом 13 февраля повысил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 4,5-5,5% с 4,0-5,0%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2026 году составляет 5,4% (вырос с 5,1% по опросу в конце декабря), в 2027 году - 4,5%.

Росстат
