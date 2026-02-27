Росстат сообщил о сокращении производства легковых машин в январе на 13,2%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В России в январе производство легковых автомобилей снизилось в годовом выражении на 13,2%, до 47,2 тысячи штук; грузовиков - упало на 35,9%, до 5,7 тысячи единиц, сообщил Росстат.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в январе выпустили 424 штуки - на 19,7% меньше, чем в январе 2025 года.

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в январе снизилось на 18,8%, до 9,6 тысячи штук.

Выпуск кузовов для автотранспортных средств за прошлый месяц упал на треть (на 33,8%) и составил 2,5 тысячи единиц.