РФ в январе сократила выпуск стального проката на 6,8% м/м и на 9,1% г/г

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Россия в январе 2026 года сократила выпуск стального проката на 6,8% к декабрю 2025 года, производство металла к январю прошлого года упало на 9,1% до 4,5 млн тонн, сообщил Росстат в пятницу.

Выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах в прошлом месяце уменьшился на 5% к декабрю и на 3,2% – к январю 2025 года, составив 4,5 млн тонн.

Производство легированной стали в январе составило 0,9 млн тонн (-5% к декабрю и -24,4% к январю 2025 года).

Объем выплавки чугуна незначительно упал: на 0,9% к декабрю 2025 года и на 0,3% к январю прошлого года, составив 4,4 млн тонн.

Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и фитингов зафиксирован в прошлом месяце на уровне 0,6 млн тонн (уменьшение на 38,2% к аналогичному периоду 2025 года).