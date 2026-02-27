Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%, впервые с февраля 2025 года

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Промпроизводство в РФ в январе 2026 года снизилось на 0,8% в годовом сравнении, сообщил в пятницу Росстат.

Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года (тогда снижение составило 0,9% на фоне високосного 2024 года). Январь из-за большого числа праздничных дней обычно не является показательным месяцем, и о возможной динамике макропоказателей в текущем году обычно можно судить начиная с февральских, а то и с мартовских данных.

Минэкономразвития РФ в своем комментарии отметило, что "изменение динамики в промышленности в значительной степени обусловлено календарным фактором - в январе 2026 года было на 2 рабочих дня меньше, чем в январе 2025 года".

Как сообщалось, в декабре 2025 года рост промпроизводства в РФ составил 3,7% в годовом выражении, в ноябре - 0,4%, в октябре - 2,5%, в сентябре - 1,1%.

Данные по промышленности в январе 2026 года оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, предусматривал рост промпроизводства в РФ за январь на 0,9%.

С исключением сезонного и календарного факторов в январе 2026 года, по оценке Росстата, промышленность РФ показала нулевую динамику после роста на 1,5% в декабре и снижения на 0,4% в ноябре.

В январе 2026 года было зафиксировано снижение в обрабатывающих отраслях на 3,0% в годовом сравнении после роста на 7,8% в декабре.

В добывающем секторе в январе 2026 года рост составил 0,5% в годовом выражении после снижения на 2,8% в декабре.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в январе был зафиксирован рост на 7,5% после снижения на 0,7% в декабре.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение в январе составило 7,0% после снижения на 6,2% в декабре.

Отрасли, показавшие в январе 2026 года рост по сравнению с январем 2025 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 24,5%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 9,8%; производство прочих готовых изделий - 3,1%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 2,9%; добыча металлических руд - 0,5%.

Отрасли, снизившие объемы производства в январе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года: производство табачных изделий - 23,0%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 21,3%; производство электрического оборудования - 17,5%; производство одежды - 17,2%; добыча прочих полезных ископаемых - 14,9%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 13,9%; производство текстильных изделий - 9,9%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 8,7%; производство мебели - 8,0%; добыча угля - 6,6%; металлургическое производство - 6,6%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 6,0%, производство бумаги - 13,3%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 6,0%; производство кожи и изделий из кожи - 5,7%; производство резиновых и пластмассовых изделий - 5,6%; ремонт машин и оборудования - 5,2%; производство продуктов питания - 1,7%, напитков - 4,7%; производство химических веществ и химических продуктов - 1,5%; производство кокса и нефтепродуктов - 0,6%.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2025 году составил 1,3% после повышения на 5,1% в 2024 году.

В 2026 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 1,6% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале февраля). Минэкономразвития РФ прогнозирует (оценка за сентябрь) рост промышленности в 2026 году на 2,3%.