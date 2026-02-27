Производство СПГ в РФ в январе выросло на 8,3% - до 3,3 млн тонн

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа в РФ в январе 2026 года составило 3,3 млн тонн, что на 8,3% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат в пятницу.

Статистическое ведомство в оперативной сводке округляет данные до одного знака после запятой.

Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".