В январе производство российского пива снизилось на 1,6%

Производство напитков сократилось на 4,7%, табачных изделий - на 23

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В России производство пива (кроме отходов пивоварения) в январе года составило 61,8 млн декалитров (дал), что на 1,6% меньше, чем в январе 2025 года, сообщил Росстат.

Производство упакованной минеральной природной и питьевой воды (без сахара) сократилось на 7,9%, до 1,5 млрд бутылок (0,5 литра).

Выработка фруктовых и овощных соков составила 135 млн условных банок (на 12,4% больше). Производство консервов для детского питания (на фруктовой и фруктово-овощной основе) в январе снизилась на 8,8%, до 318 млн условных банок.

Табачная отрасль в январе произвела 11,1 млрд сигарет, что на 28,1% меньше, чем годом ранее.

Производство продуктов питания в январе снизилось на 1,7% в годовом измерении, напитков - на 4,7%.

Выпуск табачных изделий упал на 23%.

Росстат также сообщил, что производство мяса (без мяса птицы) в январе составило 311 тысяч тонн, что на 4,6% больше, чем годом ранее, мяса птицы - 419 тысяч тонн (на 2,7% меньше), колбасных изделий - 186 тысяч тонн (на 0,7% меньше).

Производство молока (кроме сырого) в январе снизилось на 2,1%, до 506 тысяч тонн, сливочного масла - на 0,3%, до 26,7 тысячи тонн. Выработка сыров выросла на 1,1%, до 70,8 тысячи тонн, творога - на 9,2%, до 43,6 тысячи тонн.

Масложировая отрасль снизила производство растительного масла на 5,3%, до 642 тысяч тонн. Производство переработанной и консервированной рыбы упало на 6,4%, до 323 тысяч тонн.

Сахарные предприятия в январе выработали 408 тысяч тонн свекловичного сахара, что на 30,1% больше прошлогоднего. Кондитеры выпустили 279 тысяч тонн продукции (на 10,1% меньше).

Производство крупы в январе составило 118 тысяч тонн, снизившись на 23,9%. Хлебопеки выпекли 395 тыс. тонн продукции, что на 0,4% больше, чем в январе 2025 года. Мукомольные предприятия выработали 660 тысяч тонн пшеничной и ржано-пшеничной муки (снижение на 6,1%).