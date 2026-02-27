Рубль в последний торговый день зимы слегка поднялся в паре с юанем

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль слегка подрос перед выходными днями. Давление на рубль в ходе последних торгов зимы продолжали оказывать планы Минфина РФ ужесточить параметры бюджетного правила.

Напротив, поддержку котировкам нацвалюты оказывал спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,2025 руб., что на 0,85 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 28 февраля на 15,18 копейки, до 77,2736 руб./$1, и поднял курс евро на 24,55 копейки, до 91,2965 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"Рубль после негативного начала торгов совершил к юаню несколько разнонаправленных движений, почти все время оставаясь на отрицательной территории, но потери оставались умеренными. Во второй половине торгов российская валюта ускорила восходящую динамику и обновила дневной максимум. Однако закрепиться в более значительном плюсе не удалось: произошел резкий откат от достигнутых вершин с возвращением в район закрытия четверга. Завершение налогового периода, пик которого приходится на сегодняшний день, наоборот, подразумевает более или менее устойчивое ослабление рубля. Вероятно, все же предложения иностранной валюты, не связанного с фискальным фактором, пока достаточно, чтобы удовлетворить спрос на нее, по-прежнему ограниченный сезонно слабым импортом. Это обуславливает сохранение равновесия на российском валютном рынке. Поэтому, скорее всего, в начале следующей недели пара CNY/RUB останется в диапазоне 11,2-11,3 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Вице-премьер Александр Новак прокомментировал планируемые меры по сокращению бюджетного дефицита из-за падения нефтегазовых доходов. По его словам, "доля нефтегазовых доходов составляет порядка 15%, еще недавно была 50%".

"Для нашей страны очень важно, чтобы мы избавлялись от нефтяной иглы, такая задача тоже поставлена. То, что постепенно снижается доля нефтегазовых доходов, в этом ничего плохого нет, главное, что общий объем должен как минимум сохраняться", - подчеркнул вице-премьер.

Новак согласился, что "сегодня есть риски дефицита бюджета", связанные с тем, что цены на российскую нефть ниже, чем были запланированы в прогнозе социально-экономического развития, это связано с различными факторами, в том числе со снижением средней цены на Brent и падением цены Urals, что вызвано в том числе "перенаправлением нашей продукции на более дальние рынки".

"Это означает более высокие расходы на транспортировку. И если раньше мы бОльшую часть транспортировали в Европу, расходы были в несколько раз меньше, чем при транспортировке в Индию или Китай (они стали основными потребителями российской нефти - ИФ). Сегодня правительство в том числе работает с тем, чтобы в рамках конкуренции, развития морских перевозок, (...) различных страховок (...) позволять снижать тот дисконт, который сегодня есть на нашу российскую нефть", - сказал вице-премьер.

"А с точки зрения покрытия дефицита бюджета есть разные варианты, это уже бюджетный процесс, финансовая сфера. Дефициты могут покрываться из нескольких источников - либо из Фонда национального благосостояния, либо заимствований, либо за счет реализации имущества, которое тоже является источником покрытия", - резюмировал Новак.

Текущий уровень ключевой ставки, даже с учетом нескольких последовательных снижений, включая февральское, на фоне замедления инфляции все еще соответствует жесткой денежно-кредитной политике, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

В конце 2025 г. потребительские цены росли ниже прогнозов, однако в начале января инфляция, напротив, подскочила сверх ожиданий: только за 12 дней первого месяца нового года она составила 1,26%. На этом фоне у части экспертов сформировались ожидания паузы в смягчении ДКП, однако на заседании в феврале совет директоров ЦБ вновь снизил ставку - с 16% до 15,5% - и сопроводил это решение мягким сигналом о будущей направленности своей политики.

Заботкин в пятницу опубликовал ответы на вопрос, нет ли здесь противоречия: "в январе инфляция скакнула, а ЦБ снизил ставку".

"Ключевая ставка 15,5% при заметно замедлившейся инфляции - это по-прежнему жесткая политика. Такая политика сдерживает кредитную активность. И соответственно, не позволит спросу опять уйти "в отрыв" от прироста производственных возможностей и спровоцировать тем самым еще один виток инфляции", - написал зампред ЦБ.

Он также повторил тезис о необходимости оценки устойчивой инфляции, а не роста цен за отдельно взятый месяц.

"В ноябре-декабре общий рост цен был низкий, а в январе - высокий. (...) В итоге на конец января годовая инфляция составила 6%. Это ниже, чем прогноз Банка России на конец 2025 года - 6,5-7,0%, т.е. суммарный рост цен за последние месяцы меньше, чем мы ожидали", - отметил зампред ЦБ.

Кроме того, он подчеркнул, что на инфляцию влияет не столько изменение ставки, сколько ее уровень. "Причем этот процесс растянут во времени, поэтому на инфляцию 2026 года будут продолжать влиять те высокие значения ключевой ставки, которые мы поддерживали в течение 2025 года. Другими словами: если ставка очень постепенно снижается с высоких значений, то полагать, что очередное ее снижение, которое происходит в рамках прогноза, спровоцирует резкое ускорение инфляции, точно неуместно", - заявил Заботкин.

Нефть

Цены на нефть прибавляют порядка 2,7% в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве повышается на 2,7%, до $72,62 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,64%, до $66,92 за баррель.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее сообщил о прогрессе по ядерной тематике и по вопросу отмены санкций на состоявшихся накануне американо-иранских переговорах.

Однако западные СМИ со ссылкой на источники пишут, что делегация США покинула Женеву разочарованной. Кроме того, Госдеп санкционировал выезд части дипмиссии в Израиле и членов их семей на фоне угроз для их безопасности, что также было воспринято рынком как сигнал сохранения напряженности.

Опасения, что США могут нанести серьезный удар по Ирану, способствовали подъему цен на нефть почти на 20% с начала текущего года, несмотря на базовые ожидания сохранения избытка предложения на рынке.

Внимание инвесторов также направлено на встречу представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. По данным западных СМИ, группа намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки с апреля.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 27 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг осталась на прежнем уровне - 15,25%. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились каждая на 1 базисный пункт и в пятницу составили 15,5%, 16,05% и 16,92% годовых соответственно.