Швейцария закрыла банк MBaer из-за его содействия клиентам в обходе санкций

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии отозвали лицензию у MBaer Merchant Bank AG в связи со свидетельствами того, что банк помогал клиентам обходить санкции.

Днем ранее министерство финансов США заявило о намерении лишить MBaer доступа к американской финсистеме за поддержку незаконных структур, связанных с Россией и Ираном. Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложило применить к MBaer специальное правило, запрещающее американским финансовым институтам открывать или поддерживать корреспондентские счета для банка или от его лица.

Швейцарский регулятор Finma заявил в пятницу, что выявил "систематическое нарушение" банком нормативных требований". MBaer "не имеет адекватной структуры для борьбы с отмыванием денег", и это позволяло его клиентам обходить официальные ограничения, отметил регулятор.

В его сообщении говорится, что он завершил правоприменительные процедуры в отношении MBaer еще три недели назад. К настоящему времени решение о ликвидации MBaer вступило в силу.

MBaer был создан в 2018 году Михаэлем Бэром, правнуком основателя банка Julius Baer.