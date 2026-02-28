Поиск

В ЦБ допустили, что ужесточение бюджетного правила может привести к ослаблению рубля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов считает, что ужесточение бюджетного правила может привести к ослаблению рубля, но обвала курса не будет.

"Сейчас движение в обратную сторону (ужесточения бюджетного правила - ИФ). Понятно, что это будет оказывать ослабляющее влияние на курс рубля, но влияние это не драматичное", - сообщил Тремасов на конференции Smart-lab&Cbonds.

"Обвала рубля, такого сильного падения эти изменения не принесут", - сказал советник главы ЦБ, ссылаясь на оценки аналитиков.

Ужесточение бюджетного правила может повлиять на траекторию ключевой ставки ЦБ, добавил Тремасов. Насколько сильно будет это влияние, регулятор сможет сказать в марте (по итогам очередного заседания совета директоров Банка России 20 марта).

"На мартовском заседании мы прогноз не обновляем, но на мартовском заседании, наверное, уже будем иметь эти новые параметры (правила - ИФ) (...) В зависимости от этих параметров, они могут повлиять на траекторию движения ставки в этом году. Насколько сильно будет это влияние, мы об этом расскажем по итогам мартовского заседания. Не так долго осталось", - заявил советник председателя ЦБ.

Ужесточение бюджетного правила при сохранении расходов бюджета на запланированном уровне может привести к росту заимствований, что негативно для долгосрочных ОФЗ, отметил Тремасов.

"Если Минфин вслед за снижением цены отсечения не снижает расходы, то тогда возникающий структурный дефицит будет покрываться за счёт ОФЗ, и это негативный фактор, в первую очередь для долгосрочных ОФЗ", - добавил он.

