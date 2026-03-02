Berkshire Hathaway сократила годовую чистую прибыль на 25%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Berkshire Hathaway, инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета, в 2025 году сократили чистую прибыль на 25% до $67 млрд. Операционная прибыль сократилась на 6% - до $44,5 млрд.

В четвертом квартале 2025 года чистая прибыль компании составила $19,2 млрд, или $13 349 в расчете на акцию класса "A", по сравнению с $19,69 млрд ($13 695 на акцию) годом ранее.

Инвестиционный доход Berkshire за квартал вырос до $13,494 млрд с $5,167 млрд. В соответствии с американскими стандартами бухгалтерского учета этот показатель учитывает изменение стоимости принадлежащих компании ценных бумаг, и, таким образом, в значительной мере зависит от рыночных колебаний.

Операционная прибыль упала до $10,2 млрд с $14,53 млрд годом ранее. Компания рекомендует инвесторам ориентироваться именно на операционную прибыль, считая ее более показательной.

Четвертый квартал стал тринадцатым подряд, когда Berkshire продала больше акций различных компаний, чем купила, а также шестым без выкупа своих акций (buyback).