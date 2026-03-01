Прокачка газа по европейской нитке "Турецкого потока" в феврале сократилась на 2%

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Прокачка газа по европейской нитке газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает на юг Европы, в феврале 2026 года составила 1,522 млрд куб. м, что на 2% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

Мощности магистрали в феврале были использованы в среднем на 96%, что немного меньше, чем в январе (98,4%). Хотя в феврале была довольно суровая погода, по отношению к январю она была на три градуса теплее.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок газа "Газпрома" в Турцию и страны Южной и Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых по проекту способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год.

В 2025 году по магистрали поставлено 18,06 млрд куб. м газа.