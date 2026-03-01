Страны ОПЕК+ согласовали увеличение нефтедобычи на 206 тыс. б/с

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+ перед официальной онлайн-встречей принципиально договорились об увеличении квот по нефтедобыче в апреле на 206 тыс. баррелей в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Начав возвращать на рынок ранее принятые ограничения в 1,65 млн б/с в октябре прошлого года, участники сделки увеличивали квоты на 137 тыс. б/с, но на первый квартал 2026 года была взята пауза в наращивании ввиду сезонного снижения спроса.

Накануне заседания, которое должно начаться в 14.00 мск, участники сделки учитывали ситуацию на Ближнем Востоке.

В ночь на 1 марта сообщалось, что восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу дополнительно к ограничениям всех стран альянса (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Алжир, Оман и Казахстан) в ходе онлайн-встречи обсудят планы по добыче на апрель.

С октября прошлого года эти восемь стран (квоты других участников неизменны на весь 2026 год) возвращают на рынок ранее сокращенные баррели в объеме 1,65 млн б/с с темпом в 137 тыс. б/с ежемесячно, однако на первый квартал наращивание квот было приостановлено в связи с сезонным низким спросом.

По информации "Интерфакса", решение о том, как действовать в апреле, пока не принято, но источники не исключают увеличение.

Западные информагентства отмечают, что пока неясен будущий баланс рынка из-за риска конфликта США и Ирана.