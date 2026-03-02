Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,8% в начале основных торгов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже растет вслед за взлетом мировых цен на нефть и драгметаллы (фьючерс на нефть Brent взлетел к $79 за баррель, золото – выше $5400 за тройскую унцию) после нападения США и Израиля на Иран, а также благодаря данным Росстата о замедлении инфляции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,8% во главе с бумагами нефтегазовых компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2822,53 пункта (+0,8%), индекс РТС – 1150,66 пункта (+0,8%); лидируют в росте акции "Роснефти" (+6,9%), "Татнефти" (+5,2%), "ЛУКОЙЛа" (+5%), ПАО "Южуралзолото" (+4,9%), "НОВАТЭКа" (+4,2%), причем поддержку последним оказали дивидендные новости.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 февраля, составил 77,2736 руб. (+15,18 копейки).

Акции "НОВАТЭКа" выросли до 1243,1 рубля. Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 47,23 руб. на акцию, тогда как консенсус составлял 42,9 руб. на бумагу (закрытие реестра акционеров под выплаты - 13 апреля).

Также подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+4,1% и +2,2% "префы"), "Полюса" (+3%), "Совкомфлота" (+2,6%), "Газпрома" (+1,1%), "Хэдхантера" (+0,5%), "Русала" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%).

Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (-3,5%), "Аэрофлота" (-3%), "ДОМ.РФ" (-2,8%), АФК "Система" (-2,2%), "ММК" (-2,1%), "ВК" (-2,1%), "Яндекс" (-2,1%), "НЛМК" (-1,9%), "Северстали" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,5%), "МТС" (-1,4%), "Группы компаний ПИК" (-1,4%), "Норникеля" (-1,4%), ВТБ (-1,1%), Сбербанка (-1% и -0,9% "префы"), "Интер РАО" (-0,9%), "Т-Технологии" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%).

Согласно вышедшим вечером в пятницу данным Росстата, инфляция в РФ с 17 по 24 февраля составила 0,19% (из-за праздника расчет за 8 дней) после 0,12% с 10 по 16 февраля, 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля. Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля замедлилась до 5,80% с 5,87% на 16 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Москва требует от Израиля и США прекратить агрессию в отношении Ирана и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию ситуации, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза ООН 28 февраля.

Небензя подчеркнул, что безответственный шаг США и Израиля уже привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе - оказались затронуты Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Саудовская Аравия. Это те страны, которые неоднократно говорили своим американским партнерам, что им не нужна эта эскалация на Ближнем Востоке. "Действия США и Израиля рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой. Особую обеспокоенность вновь вызывает угроза ядерной, физической ядерной и радиологической безопасности", - отметил постпред РФ при ООН.

Россия осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств, которая противоречит принципам межгосударственных отношений и нарушает международное право, заявил МИД РФ. "Известие о гибели Верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи, ряда членов его семьи и иранских высокопоставленных должностных лиц в результате ракетно-бомбовых ударов США и Израиля встречены в Москве с возмущением и глубоким сожалением.

МИД РФ также отметил, что в ходе ответных иранских ударов по военным базам США в арабских странах Персидского залива и работы ПВО пострадали международные аэропорты в Дубае и Эль-Кувейте, морские порты, высотные здания и гостиницы в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. По поступающей информации, остановлено судоходство в Ормузском проливе. Это может привести к прекращению экспорта из региона углеводородов и создать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа.

Движение судов через Ормузский пролив к полудню воскресенья очень сильно упало, сообщила The New York Times со ссылкой на данные компании по отслеживанию движения судов Kpler. По информации фирмы, в данный момент движение продолжают лишь иранские танкеры. Суда, которые уходят с маршрута, либо сообщают, что движутся в порты Ирана, либо скрывают свое местоположение.

Между тем, добавляет газета, крупнейшая транспортная компания Maersk, базирующаяся в Копенгагене, сообщила, что приостанавливает рейсы всех своих судов через Ормузский пролив, вплоть до дальнейшего предписания. В компании пояснили, что это решение продиктовано заботой о безопасности экипажей, судов и перевозимых грузов клиентов Maersk.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.