В Новороссийске терминалы ГК "Дело" работают штатно

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Новороссийске терминалы группы компаний "Дело"е работают в штатном режиме после ночной атаки беспилотников на город, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы

В ночь на 2 марта несколько городов Краснодарского края, в том числе Новороссийск, минувшей ночью подверглись атаке БПЛА. Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что в Новороссийске повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, детский сад. Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

В Новороссийске расположены два актива группы "Дело" - зерновой терминал КСК и контейнерный терминал "НУТЭП". По итогам 2025 года КСК отгрузил на экспорт 7,4 млн тонн зерна (снижение на 29% к 2024 году), "НУТЭП" увеличил контейнерооборот на 1,9% по сравнению с показателем 2024 года - до 624 тысяч TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс". У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, 50% в УК "Дело", госкорпорация "Росатом" владеет 49%, еще 1% - у ООО "Р-Альянс".