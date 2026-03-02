Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал финальный дивиденд 47,23 руб. на акцию

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал финальный дивиденд за 2025 год в размере 47,23 рублей на акцию, сообщила компания. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 13 апреля.

Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", финальные дивиденды "НОВАТЭКа" за 2025 год могут составить 42,9 руб. на акцию. Точнее всех оказался прогноз "Эйлер Аналитические Технологии".

Ранее за первое полугодие "НОВАТЭК" направил на выплату дивидендов 35,5 рублей на акцию, по итогам всего года - 82,73 рубля (за 2024 год компания выплатила акционерам по 82,15 рубля).

Нормализованная чистая прибыль "НОВАТЭКа", являющаяся базой для расчета дивидендов, за 2025 год составила 508 млрд рублей. В первом полугодии эмитент получил по данному показателю 237,1 млрд рублей, соответственно, во втором - 270,9 млрд рублей.

Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% от данного показателя. При этом в первом полугодии "НОВАТЭК" традиционно выплачивает ниже расчетной доли прибыли по дивполитике, но по итогам года доводит выплаты до утвержденного уровня. По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами "НОВАТЭКа" являлись Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), TotalEnergies, "Газпром". Однако сообщалось, что в начале 2023 года Михельсон продал ООО "Оптима", владеющего 2,3% акций "НОВАТЭКа" своей дочери Виктории.

Акции "НОВАТЭКа" ускорили рост в ходе торгов на Московской бирже в понедельник на новостях о величине финальных дивидендов за 2025 год; котировки ценных бумаг компании достигли 1258 рублей за штуку (+5,2% к закрытию предыдущего дня).

