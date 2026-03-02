СД "Распадской" рекомендовал не платить дивиденды за 2025 год

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Распадской" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года "с учетом отрицательного финансового результата за 2025 год, динамики цен на уголь, а также сохранения санкционного давления", говорится в сообщении компании.

Последний раз она выплачивала дивиденды за III квартал 2021 года.

ПАО "Распадская" завершило второй год подряд с чистым убытком, который по итогам 2025 года составил 53 млрд рублей по сравнению с 11,8 млрд рублей в 2024 году.

EBITDA по итогам года была отрицательной - минус 16,6 млрд рублей. Основное влияние на падение показателя оказало снижение выручки, вызванное падением цен на угольную продукцию, а также укрепление обменного курса рубля.

Выручка компании упала на 26%, до 119,2 млрд рублей.