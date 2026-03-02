Ставки фрахта танкеров для перевозки нефти с Ближнего Востока в Китай выросли вдвое с пятницы

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Ориентировочные ставки фрахта танкеров для перевозки нефти с Ближнего Востока в Китай выросли более чем вдвое с пятницы в связи с военными действиями в регионе, сообщает Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров.

Так, по их данным, стоимость фрахта танкера класса Suezmax, способного перевозить до 1 млн баррелей нефти, составила 525 пунктов (WS525) по международной фрахтовой шкале Worldscale (процент от базовой фиксированной ставки, которая устанавливается для каждого основного маршрута в начале года). Для сравнения: в пятницу ставки составляли WS225, в начале года - WS50.

Как сообщалось, в минувшую субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Иран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива. В частности, пострадали жилые районы столицы Бахрейна, сообщается о повреждениях ряда отелей и аэропорта в Дубае.

Мировые ставки фрахта танкеров существенно выросли за последнее время на ожиданиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и военные действия, а также фактическая приостановка движения судов через Ормузский пролив еще больше разгоняют стоимость фрахта, отмечает агентство.