Страховка следующих через Ормузский пролив судов может вырасти в 1,5 раза

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Страховые компании 28 февраля уведомили судовладельцев, что отменяют действующие полисы и повысят тарифы на страхование судов, проходящих через Персидский залив и Ормузский пролив, пишет Financial Times со ссылкой на брокеров.

Газета назвала рассылку этих уведомлений необычным шагом, который отражает эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. Тегеран нанес ответные удары по Израилю и странам Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные будут продолжать наносить удары по Ирану до тех пор, пока все цели Вашингтона не будут достигнуты.

Страховщики обеспокоены, что Иран может закрыть судоходство через Ормузский пролив, сказал FT Дилан Мортимер, руководитель отдела страхования морских перевозок в брокерской компании Marsh. По его словам, страховщики также опасаются попыток захвата проходящих через пролив судов.

Если Израиль и США будут продолжать наносить удары по Ирану, то вполне вероятно, что Иран прибегнет к таким рычагам воздействия, как ограничение судоходства в регионе, отметил Мортимер.

Тариф на страхование судов, следующих через Ормузский пролив, ранее составлял около 0,25% от стоимости судна. Теперь он может подскочить в 1,5 раза. Для судна стоимостью $100 млн это будет означать увеличение расходов на рейс до $375 тыс. с $250 тыс.

Цена страховки для судов, заходящих в порты Израиля, составлявшая ранее порядка 0,1% от стоимости судна, также может быть увеличена на 50% из-за угрозы нанесения по ним ударов со стороны Ирана.

Брокеры ожидают, что после аннулирования действующих полисов страховщики пересмотрят их условия с учетом более высоких тарифов, но не будут отказывать в страховании судам, работающим в опасном регионе.

Некоторые танкеры уже избегают следования через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти. 28 февраля не менее трех судов развернулись, так как их владельцы сочли слишком высоким риск того, что они подвергнутся нападению.