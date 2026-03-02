IDC прогнозирует падение мировых поставок смартфонов на 13% в 2026 году

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - International Data Corporation (IDC) прогнозирует падение мировых поставок смартфонов в 2026 году на 12,9% - до 1,1 млрд штук.

Если ожидания оправдаются, объем продаж будет минимальным более чем за десятилетие. Это обусловлено обостряющимся кризисом из-за нехватки чипов памяти, говорится в отчете исследовательской компании.

"Мы наблюдаем не временное снижение, а похожий на цунами шок, зародившийся из-за дефицита поставок чипов памяти и распространяющийся на всю индустрию потребительской электроники, - полагает вице-президент по глобальным клиентским устройствам IDC Франсиско Херонимо. - Глобальный рынок смартфонов, особенно производители Android-устройств, сталкивается со значительной угрозой".

По его мнению, поставщики, чей бизнес в основном сосредоточен на самых дешевых моделях, пострадают, вероятно, сильнее других. Рост стоимости компонентов ударит по их прибыли, и у них не останется другого выбора, кроме как переложить эти затраты на конечных пользователей. Напротив, Apple Inc. и Samsung находятся в лучшем положении для преодоления этого кризиса.

"В то время как более мелкие и низкобюджетные производители Android-устройств борются с повышением затрат, Apple и Samsung смогут не только пережить бурю, но и потенциально расширить свою долю рынка по мере ужесточения конкуренции", - отмечает эксперт.

Дефицит чипов памяти "вызовет не просто временный спад, он знаменует собой структурную перестройку всего рынка, коренным образом изменяя структуру поставщиков и ассортимент продукции", заявила старший директор по исследованиям IDC Набила Попал. "Мы ожидаем консолидации по мере ухода мелких игроков, а также резкого сокращения поставок бюджетных производителей на фоне ограничений предложения и снижения спроса в более высоких ценовых сегментах", - сказала она.

При этом эксперт прогнозирует, что средняя цена продажи смартфонов в этом году вырастет на 14% - до рекордных $523 долларов. Хотя цены на память, как ожидается, стабилизируются к середине 2027 года, они вряд ли вернутся к прежнему уровню, что сделает сегмент телефонов дешевле $100 (около 171 млн устройств) навсегда нерентабельным.

"Короче говоря, для поставщиков и потребителей не будет возврата к прежнему положению дел", - считает Попал.

Наибольшее снижение поставок произойдет на рынках с высокой концентрацией бюджетных смартфонов - на Ближнем Востоке и в Африке (-20,6%). На двух крупнейших мировых рынках - в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета Японии и КНР) - прогнозируется сокращение на 10,5% и 13,1% соответственно.

IDC ожидает умеренного восстановления глобального рынка смартфонов в 2027 году на 1,9%, за которым последует более сильный подъем на 5,2% в 2028 году. В последующие два года предполагается рост на 2,7% и 2,2% соответственно.