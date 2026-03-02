Поиск

IDC прогнозирует падение мировых поставок смартфонов на 13% в 2026 году

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - International Data Corporation (IDC) прогнозирует падение мировых поставок смартфонов в 2026 году на 12,9% - до 1,1 млрд штук.

Если ожидания оправдаются, объем продаж будет минимальным более чем за десятилетие. Это обусловлено обостряющимся кризисом из-за нехватки чипов памяти, говорится в отчете исследовательской компании.

"Мы наблюдаем не временное снижение, а похожий на цунами шок, зародившийся из-за дефицита поставок чипов памяти и распространяющийся на всю индустрию потребительской электроники, - полагает вице-президент по глобальным клиентским устройствам IDC Франсиско Херонимо. - Глобальный рынок смартфонов, особенно производители Android-устройств, сталкивается со значительной угрозой".

По его мнению, поставщики, чей бизнес в основном сосредоточен на самых дешевых моделях, пострадают, вероятно, сильнее других. Рост стоимости компонентов ударит по их прибыли, и у них не останется другого выбора, кроме как переложить эти затраты на конечных пользователей. Напротив, Apple Inc. и Samsung находятся в лучшем положении для преодоления этого кризиса.

"В то время как более мелкие и низкобюджетные производители Android-устройств борются с повышением затрат, Apple и Samsung смогут не только пережить бурю, но и потенциально расширить свою долю рынка по мере ужесточения конкуренции", - отмечает эксперт.

Дефицит чипов памяти "вызовет не просто временный спад, он знаменует собой структурную перестройку всего рынка, коренным образом изменяя структуру поставщиков и ассортимент продукции", заявила старший директор по исследованиям IDC Набила Попал. "Мы ожидаем консолидации по мере ухода мелких игроков, а также резкого сокращения поставок бюджетных производителей на фоне ограничений предложения и снижения спроса в более высоких ценовых сегментах", - сказала она.

При этом эксперт прогнозирует, что средняя цена продажи смартфонов в этом году вырастет на 14% - до рекордных $523 долларов. Хотя цены на память, как ожидается, стабилизируются к середине 2027 года, они вряд ли вернутся к прежнему уровню, что сделает сегмент телефонов дешевле $100 (около 171 млн устройств) навсегда нерентабельным.

"Короче говоря, для поставщиков и потребителей не будет возврата к прежнему положению дел", - считает Попал.

Наибольшее снижение поставок произойдет на рынках с высокой концентрацией бюджетных смартфонов - на Ближнем Востоке и в Африке (-20,6%). На двух крупнейших мировых рынках - в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета Японии и КНР) - прогнозируется сокращение на 10,5% и 13,1% соответственно.

IDC ожидает умеренного восстановления глобального рынка смартфонов в 2027 году на 1,9%, за которым последует более сильный подъем на 5,2% в 2028 году. В последующие два года предполагается рост на 2,7% и 2,2% соответственно.

IDC Apple Samsung Android
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спотовые цены на газ в Европе выросли на треть на остановке завода СПГ в Катаре

Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

 Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

Brent дорожает почти на 8%

 Brent дорожает почти на 8%

Потребление газа в РФ в феврале обновило рекорд для этого месяца

Нефть и золото резко дорожают из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

 Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

 Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

Рубль утром укрепляется к юаню на фоне сильного роста цен на нефть

Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

 Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

План ОПЕК+ на март предполагает рост добычи нефти почти на 125 тыс. б/с к февралю

 План ОПЕК+ на март предполагает рост добычи нефти почти на 125 тыс. б/с к февралю
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 221 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8557 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });