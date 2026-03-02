Скидки на нефть Urals в феврале выросли на $0,9-2,7 за баррель к январю

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals в феврале выросли на $0,9-2,7 за баррель к январю в зависимости от сорта и направления, сорт ESPO чуть подорожал, свидетельствуют котировки агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, в Приморском порту российский сорт Urals в феврале продавался со скидкой $28,28 за баррель к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) по сравнению с дисконтом в $26,67 за баррель по итогам января (рост на $1,6 за баррель).

В феврале котировка нефти NSD составила $71,09 за баррель по сравнению с $66,73 за баррель в январе (+$4,36 за баррель). При этом Urals в порту Приморск в феврале продавалась в среднем за $42,807 за баррель по сравнению с $40,06 за баррель в январе (на $2,75 за баррель дороже).

На FOB Novorossiysk дисконты в феврале также выросли: скидка по котировке Urals Med Suezmax fob Novorossiysk увеличилась на $1,2 за баррель - с $27,05 в январе до $28,26 по итогам февраля, а дисконт котировки Urals Med Aframax fob Novorossiysk к NSD увеличился на $0,9 за баррель - с $29,17 до $30,06 за баррель.

По данным Argus, дисконт для российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в феврале вырос на $2,7/барр. - с $9,34 до $11,998/баррель.

Дисконт на другой сорт российской нефти - ESPO, продаваемый из порта Козьмино на востоке страны - к сорту Dubai по итогам февраля составил $13,667 за баррель против $13,81 за баррель в январе (снижение на $0,143 за баррель).

Январский дисконт Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) к ICE Brent в $9,4 за баррель вырос до $11,29 за баррель в феврале (+ $1,9 за баррель).

Таким образом, цена нефти для налогообложения в феврале может составить $44,59 по сравнению с $40,95 за баррель в январе. С начала 2026 года правительство технически уточнило метод расчета этого показателя.