Поиск

Скидки на нефть Urals в феврале выросли на $0,9-2,7 за баррель к январю

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals в феврале выросли на $0,9-2,7 за баррель к январю в зависимости от сорта и направления, сорт ESPO чуть подорожал, свидетельствуют котировки агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, в Приморском порту российский сорт Urals в феврале продавался со скидкой $28,28 за баррель к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) по сравнению с дисконтом в $26,67 за баррель по итогам января (рост на $1,6 за баррель).

В феврале котировка нефти NSD составила $71,09 за баррель по сравнению с $66,73 за баррель в январе (+$4,36 за баррель). При этом Urals в порту Приморск в феврале продавалась в среднем за $42,807 за баррель по сравнению с $40,06 за баррель в январе (на $2,75 за баррель дороже).

На FOB Novorossiysk дисконты в феврале также выросли: скидка по котировке Urals Med Suezmax fob Novorossiysk увеличилась на $1,2 за баррель - с $27,05 в январе до $28,26 по итогам февраля, а дисконт котировки Urals Med Aframax fob Novorossiysk к NSD увеличился на $0,9 за баррель - с $29,17 до $30,06 за баррель.

По данным Argus, дисконт для российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в феврале вырос на $2,7/барр. - с $9,34 до $11,998/баррель.

Дисконт на другой сорт российской нефти - ESPO, продаваемый из порта Козьмино на востоке страны - к сорту Dubai по итогам февраля составил $13,667 за баррель против $13,81 за баррель в январе (снижение на $0,143 за баррель).

Январский дисконт Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) к ICE Brent в $9,4 за баррель вырос до $11,29 за баррель в феврале (+ $1,9 за баррель).

Таким образом, цена нефти для налогообложения в феврале может составить $44,59 по сравнению с $40,95 за баррель в январе. С начала 2026 года правительство технически уточнило метод расчета этого показателя.

нефть Argus Urals ESPO
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спотовые цены на газ в Европе выросли на треть на остановке завода СПГ в Катаре

Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

 Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

Brent дорожает почти на 8%

 Brent дорожает почти на 8%

Потребление газа в РФ в феврале обновило рекорд для этого месяца

Нефть и золото резко дорожают из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

 Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

 Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

Рубль утром укрепляется к юаню на фоне сильного роста цен на нефть

Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

 Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

План ОПЕК+ на март предполагает рост добычи нефти почти на 125 тыс. б/с к февралю

 План ОПЕК+ на март предполагает рост добычи нефти почти на 125 тыс. б/с к февралю
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 221 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8557 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });