Ожидания снижения ставок мировыми ЦБ ослабевают на фоне иранских событий

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Трейдеры корректируют прогнозы в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg. Военные действия в регионе спровоцировали скачок цен на нефть, что способствовало росту ожиданий ускорения инфляции.

Вероятность трех снижений базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) по 25 базисных пунктов (б.п.) в текущем году теперь оценивается рынком лишь в 20% по сравнению с почти 50% на прошлой неделе.

Шансы на уменьшение ставки Банком Англии в этом месяце, по мнению трейдеров, опустились ниже 50% с 80%. При этом рынок больше не ждет трех снижений ставки британским ЦБ в 2026 году.

"Устойчивый рост цен на нефть окажет существенное влияние на глобальную экономику и темпы инфляции, - говорит глобальный инвестиционный стратег Nuveen Лора Купер. - Продолжительный импульс для инфляции за счет стоимости энергоресурсов вынудит центробанки отсрочить снижение ставок".

Трейдеры видят лишь незначительные шансы на уменьшение ставок Европейским центральным банком в текущем году.

Европейский регулятор рассчитывал на "скучный год", учитывая серьезный прогресс, уже достигнутый в борьбе с инфляцией, отмечает аналитик Alliance Bernstein Джон Тейлор. Теперь же ему придется следить за тем, как подъем цен будет влиять на европейскую промышленность, говорит он.

